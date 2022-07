Des médailles pour les représentants du KRTB 

Les performances d’athlètes de la région ont été récompensées par des médailles dans le cadre du premier bloc de compétition de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval. Les représentants locaux se sont principalement illustrés en athlétisme, remportant 5 des 9 médailles de l’Est-du-Québec, malgré des premières journées marquées par une chaleur accablante.

Odélie Drapeau, du Club Filoup de Rivière-du-Loup, a été l’une des premières athlètes de la délégation de l’Est-du-Québec a grimpé sur le podium lors de cette compétition d’envergure. La native de Grande-Rivière a remporté une médaille d’argent à l’épreuve du 400 mètres, le 24 juillet, puis le bronze au relais du 4x400 mètres avec ses coéquipières, dont Anabelle Larouche de Rivière-du-Loup.

«Je suis vraiment très fière de moi. Ça fait six ans que je m’entraîne en athlétisme, mais seulement un an que je pratique le sprint. Les Jeux du Québec, c’est vraiment une expérience inoubliable, je n’ai pas de mots pour la décrire!», a partagé Odélie Drapeau après sa compétition.

De son côté, Jérémie Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long a terminé au troisième rang au lancer du marteau avec une performance de 37,16 mètres. «Avec la chaleur, c’était quelque chose! Je suis fier, c’était un de mes meilleurs lancers», a mentionné le représentant du Club Les Vaillants du Témiscouata après son épreuve.

Enfin, Vincent Brodeur de Rivière-du-Loup est monté sur la deuxième marche du podium à deux reprises. Il a d’abord réussi un bond de 6,43 mètres au saut en longueur, le 24 juillet, avant d’effectuer un lancer de 45,28 mètres au javelot, un record personnel.

«Je suis très content», a-t-il mentionné en insistant sur le «très». « Je visais une place parmi les quatre premiers selon les épreuves, mais je ne pensais pas décrocher deux médailles d’argent» a-t-il précisé.

BASEBALL MASCULIN

Notons que des joueurs de baseball locaux ont aussi fait sentir leur présence au sein de l’équipe de l’Est-du-Québec. Le 24 juillet, par exemple, le Louperivois Jacob Poirier et le Témiscouatain Benjamin Royer avaient été opportunistes au bâton afin d’aider leur formation à remporter deux parties consécutives. L’équipe a plus tard été vaincue en quart de finale.

Au final, la formation a terminé en 7e position des régions dans cette discipline. L’Est-du-Québec a donc grimpé de cinq rangs par rapport à la dernière Finale d’été à Thetford en 2018.

BASKETBALL FÉMININ

Les représentantes de la région ont conclu les Jeux du Québec au 11e rang avec deux victoires convaincantes et deux défaites crève-cœur, l’une par un point de différence et l’autre par seulement trois. Sophia-Ève Fournier (Rimouski) et Florence Bossé (Rivière-du-Loup) se sont particulièrement démarquées. «Elles ont amené beaucoup d’attaque. Ce sont des joueuses versatiles, avec beaucoup d’énergie et de leadership», a souligné l’entraîneur.

NATATION

À la natation, au relais, l’équipe composée des nageuses Emma Ducharme (Rimouski), Julia Nadeau (Mont-Joli), Janie Bélanger (Saint-Anaclet) et Jeanne Moreau (Notre-Dame-du-Portage) a terminé au sixième rang à l’épreuve du 4 x 50 mètres QNI.

BILAN

À mi-parcours, la chef de délégation Josée Longchamps trace un bilan positif de la Finale. Au total, l’Est-du-Québec a récolté neuf médailles, soit deux d’or, trois d’argent et quatre de bronze. De plus, plusieurs athlètes de la région ont réalisé de très belles performances, autant dans les sports collectifs que dans les épreuves individuelles, et la région a amélioré son classement dans quatre des six disciplines.

«C’est un réel plaisir d’enfin revoir les athlètes à une Finale des Jeux du Québec. Nous attendions tous ce moment depuis deux ans déjà. Nous avons eu droit jusqu’à présent à de très belles performances en sports collectifs et individuels. Nous avons vécu l’esprit des Jeux tout au long de ce premier bloc des compétitions», mentionne la chef de délégation Josée Longchamps. «Nous avons déjà hâte de voir ce que nos athlètes du bloc 2 nous réservent !», ajoute-t-elle.

Un total de 42 athlètes du KRTB sont en action aux Jeux du Québec. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en golf, soccer féminin, soccer masculin, tir à l’arc, vélo de montagne, volleyball féminin et volleyball masculin de défendre les couleurs régionales.