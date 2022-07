Anthony D’Amours s’entend avec les 3L 

La vague de signatures se poursuit pour les 3L de Rivière-du-Loup. L’organisation a annoncé s’être entendu avec le défenseur pistolois Anthony D'Amours pour la prochaine année.

L'ancien de l'Océanic de Rimouski en sera à une deuxième saison avec l'équipe. Le défenseur de 6'3" et 220 livres a très bien fait à sa première campagne dans la LNAH. Ayant un style défensif il a amassé 2 buts et 5 passes pour 7 points en plus de passer 31 minutes au cachot en 28 matchs.

Anthony D’Amours a également terminé au 2e rang de l'équipe avec 116 mises en échecs en 28 matchs en saison régulière.

«Anthony est un morceau important que nous désirions signer rapidement. Il est jeune et est taillé sur mesure pour la ligue. Il pourra se développer avec un Samuel Thibault et continuer à prendre des grosses minutes. Il est un des favoris de la foule, nous sommes heureux de le revoir avec nous», a déclaré le directeur général, Fabien Dubé.