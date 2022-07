55e finale des Jeux du Québec : deux athlètes doublent leur récolte

Les représentants de la région ont offert plusieurs belles performances le 25 juillet à la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval. Deux athlètes ont particulièrement brillé en montant pour une deuxième fois sur le podium. Il s’agit de la nageuse rimouskoise Emma Ducharme et l’athlète louperivois Vincent Brodeur qui ont respectivement décroché l’or et l’argent à une deuxième épreuve. L’Est-du-Québec compte ainsi huit médailles à son tableau.



La Rimouskoise Emma Ducharme a répété son exploit en gagnant une deuxième médaille d'or en natation. Cette fois, c'est au 200 mètres dos qu'elle s'est distinguée, terminant première avec un chrono de 2:18.72, plus de 3 secondes devant sa plus proche concurrente. Lors des séries éliminatoires, Emma a battu son meilleur temps d’environ une seconde, et elle a de nouveau retranché deux secondes lors de la finale. Pour sa part, Mathis Bourbonnais de Rimouski a connu une bonne performance en eau libre, terminant au 7e rang au 5 km.



Vincent Brodeur de Rivière-du-Loup s’est de nouveau illustré en athlétisme en remportant une deuxième médaille d’argent en deux jours. Cette fois, c’est au lancer du javelot qu’il s’est démarqué. Il a réussi son meilleur lancer à son dernier essai, établissant par le fait même un nouveau record personnel avec une distance de 45,28 mètres. «Je suis très content», a-t-il mentionné en insistant sur le «très». «Je visais une place parmi les quatre premiers selon les épreuves, mais je ne pensais pas décrocher deux médailles d’argent.» a-t-il précisé. Par ailleurs, deux représentants de la région ont connu de belles performances à l’épreuve du 1 500 mètres soit Juliane Thériault de Matane a pris le 6e rang avec un chrono de 4:52.82 et Béatrice Choinière-Lambert de Rimouski a terminé en 7e position avec un temps de 4:54.49.

Mahée Lévesque de Rimouski et Rachel Perreault de La Pocatière ont livré une très belle performance en volleyball de plage contre l’équipe de la région hôte en quart de finale. Elles ont toutefois perdu trois manches de 12 à 21, 21 à 18 et 10 à 15 dans une défaite crève-cœur. Lors de la partie suivante, elles ont eu de la difficulté à s’adapter au vent et elles ont perdu contre l’équipe de Saguenay-Lac-Saint-Jean en deux manches de 14 à 21 et 12 à 21. Elles ont toutefois mieux géré cet élément extérieur à leur dernière partie, ce qui a fait la différence et leur a permis de finir avec une victoire contre les représentantes des Laurentides avec un pointage de 21 à 14 et 21 à 5. L’équipe de l’Est-du-Québec en volleyball de plage termine donc les Jeux du Québec en 7e position.



Les joueurs de baseball de l’Est-du-Québec ont perdu en quart de finale contre l’équipe de Montréal. Avec six buts sur balle accordés, la troisième manche leur a coûté plusieurs points, et ils n’ont pu compléter leur remontée par la suite. La partie s’est terminée 16 à 9. Anthony Côté de Rimouski et François Durette de Matane se sont démarqués avec deux coups sûr en quatre présences au bâton.



La dernière partie de l’équipe masculine de basketball s’est terminée par un pointage de 43 à 21 en faveur de l’Outaouais. Les porte-couleurs de l’Est-du-Québec ont réalisé des performances et un effort collectif distinctifs tout au long de la Finale des Jeux du Québec. Les filles ont, pour leur part, terminé en force, offrant une très belle performance collective à leur dernière partie. Elles l’ont emporté 42 à 15 face aux joueuses de Saguenay-Lac-Saint-Jean.