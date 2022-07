Une équipe du Rocket de Laval au Tournoi du Kid 

Les amateurs de hockey de la région auront à nouveau droit à des parties d’un calibre très intéressant, la fin de semaine prochaine, dans le cadre de la 21e organisation du Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage. Dans la classe compétition, une équipe formée de joueurs professionnels du Rocket de Laval tentera d’ailleurs d’enlever les grands honneurs.

Quelques semaines seulement après avoir atteint le carré d’as du championnat de la Ligue américaine de hockey (LAH), Alex Belzile et Gabriel Bourque, deux athlètes de la région, débarquent au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des Jeunes avec plusieurs coéquipiers et amis, membres de l’organisation du Canadien de Montréal.

Cédric Paquette, qui a évolué pour les Albatros du Collège Notre-Dame, Brandon Gignac, Joël Teasdale et le gardien Kevin Poulin seront certains des joueurs présents. Gleason Fournier, qui a joué en Autriche la saison dernière, se greffera au groupe.

«Alex Belzile a décidé de former une équipe et il fait un beau cadeau aux amateurs de la région», a partagé Kévin Beaulé, qui organise le tournoi avec Olivier St-Pierre et Renaud Malenfant depuis plus de 10 ans.

«Nous avons de bonnes équipes dans la classe compétition, mais ce sera assurément celle à battre. Sur papier, c’est peut-être même la meilleure, celle avec la plus belle profondeur, que nous avons accueillie dans l’histoire du tournoi.»

De nombreux joueurs ayant récemment été repêchés par les équipes de la Ligue nationale de hockey seront également présents, dont William Dufour (Islanders de New York), Justin Robidas (Hurricanes de la Caroline), William Villeneuve (Maple Leafs de Toronto) et Patrick Guay (Golden Knights de Las Vegas). Pierrick Dubé, des Cataractes de Shawinigan, fera également vibrer les amateurs de la région.

«Ce sont des joueurs très talentueux. William Dufour, par exemple, a été l’un des meilleurs joueurs juniors au Canada la saison dernière. Il a aussi été nommé MVP du tournoi de la Coupe Memorial qu’il a remporté avec les Sea Dogs de Saint-Jean», a rappelé le co-organisateur qui compte également sur la présence de Mike Maclure à titre de président d’honneur.

Plusieurs ex-Albatros et des joueurs des 3L de Rivière-du-Loup se produiront eux aussi dans la classe la plus relevée. Au total, ce sont une trentaine d’équipes qui se feront la lutte dans les trois classes du tournoi.

«Il ne faut pas non plus oublier la classe intermédiaire qui regroupera plusieurs équipes seniors de la région. Les joueurs se connaissent, il y a des rivalités, alors ça va donner un bon spectacle et ce sera intéressant à suivre. C’est probablement la classe qui sera la plus chaudement disputée», a noté Kévin Beaulé.

L’organisation ne cache pas que les défis sont grands pour réussir à accueillir des joueurs professionnels en sol louperivois, mais elle est très fière de poursuivre la tradition du tournoi. Elle envisage toutefois la possibilité de devancer sa prochaine édition afin de permettre la participation de joueurs qui évoluent en Europe et de se détacher d’autres événements comme le festival Osheaga, par exemple.

La tenue du Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage est possible grâce à l’appui d’une trentaine de partenaires du KRTB. Les amateurs sont attendus du 29 au 31 juillet. Les finales auront lieu dimanche.