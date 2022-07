Une sixième médaille pour l’Est-du-Québec

Une sixième médaille s’est ajoutée, ce 24 juillet, au tableau de l’Est-du-Québec grâce au Louperivois Vincent Brodeur. Les athlètes en sports collectifs ont connu une journée enlevante à cette 55e Finale des Jeux du Québec à Laval. Les représentants de l’Est-du-Québec ont offert de belles performances, et plusieurs parties ont été très serrées. Des victoires importantes sont à souligner, notamment en baseball et en volleyball de plage féminin.

Vincent Brodeur de Rivière-du-Loup est monté sur la deuxième marche du podium grâce à sa performance de 6,43 mètres au saut en longueur. «J’étais un peu stressé avant de commencer, mais après mon premier saut, je savais que j’aurais une bonne journée. J’avais de la vitesse, une bonne impulsion, et j’ai fait un bon atterrissage», a expliqué le médaillé d’argent après la finale. Le caractère particulier de l’événement multisports n’a pas échappé à l’athlète. «C’est excitant! Il y a une belle ambiance, et tout le monde s’encourage», a-t-il mentionné pour parler de sa première expérience aux Jeux du Québec. Une autre athlète de l’Est-du-Québec s’est démarquée. Après avoir remporté une médaille d’argent au 400 mètres ce 23 juillet, Odélie Drapeau de Grande-Rivière s’est qualifiée pour la demi-finale du 200 mètres qui aura lieu demain.

Au lendemain de sa médaille d’or en natation au 100 mètres dos, la Rimouskoise Emma Ducharme s’est taillé une place en finale à l’épreuve du 100 mètres papillon. Elle est passée bien près de doubler sa récolte en terminant au 4e rang, à 00 :17 de la troisième position. Jade Gauthier de Rimouski a connu une bonne performance à l’épreuve du 400 mètres QNI, se classant au 9e rang avec un temps de 5:35.76.

Pour le baseball, les porte-couleurs de la région ont remporté deux victoires en autant de parties, ce 24 juillet à Laval. Ils ont tout d’abord gagné avec un pointage de 11 à 6 contre l’équipe de Bourassa. Le Louperivois Jacob Poirier a frappé deux coups sûrs dont un circuit en trois présences au bâton, avec trois points produits. Benjamin Royer de Témiscouata-sur-le-Lac a, de son côté, frappé deux coups sûrs dont un circuit en quatre présences au bâton, avec deux points produits. Les joueurs de la région ont ensuite affronté l’équipe de Sud-Ouest. Le pointage était 3 à 3 après trois manches, et cette égalité a persisté après les sept manches réglementaires. Les représentants de l’Est-du-Québec ont ensuite joué une manche supplémentaire très offensive en marquant 10 points pour clore la partie avec un pointage de 13 à 4. Plusieurs joueurs se sont démarqués lors de cette partie. Le lanceur gagnant Raphaël Ouellet de Rimouski a été d’office pendant quatre manches et deux tiers avec une fiche de quatre retraits au bâton, deux coups sûrs et un point accordé. Benjamin Royer (3 en 5), Mathieu Turcotte (2 en 3), Tristan Ouellet (2 en 5) et François Durette (2 en 6) ont été les acteurs de cette remontée. La prochaine étape sera donc le quart de finale, et l’Est-du- Québec aura comme vis-à-vis l’équipe de Montréal.

Les représentantes de l’Est-du-Québec en volleyball de plage ont connu une très bonne journée avec deux victoires et une défaite. Après avoir gagné en deux manches contre Abitibi-Témiscamingue (21-18 et 21-10) et contre Capitale-Nationale (21-17 et 21-14), elles se sont inclinées contre l’équipe de la Mauricie en deux manches de 6-21 et 15-21. Grâce à ces performances, l’Est-du-Québec sera en quart de finale et affrontera l’équipe de la région hôtesse, Laval. La cohésion de l’équipe est à souligner puisqu’elle a peu d’expérience ensemble, les joueuses ayant seulement été réunies deux semaines l’an dernier et deux semaines cette année en camp d’entraînement.

Les représentantes de la région en basketball ont débuté en force avec une victoire convaincante de 50 à 27 face à l’équipe de Chaudière-Appalaches. Florence Bossé et Ann-Frédérique Cayer de Rimouski ont offert de belles performances individuelles. L’équipe s’est démarquée par son jeu collectif en maintenant une bonne pression sur l’adversaire. Elles ont, par la suite, perdu dans une défaite crève-cœur. Au terme d’une partie extrêmement serrée, Richelieu-Yamaska a eu le meilleur sur les joueuses de la région avec un pointage final de 29 à 26.

Les garçons ont également conclu la journée avec une victoire et une défaite. Après un début plus difficile, l’équipe s’est ressaisie pour demeurer dans la partie. L’écart s’est maintenu à 10 points pour le reste de la rencontre, avec des poussées des deux équipes. Toute l’équipe a contribué offensivement. La partie s’est terminée 61 à 45 en faveur de Lanaudière. Alexandre Allard de Causapscal s’est démarqué au cours de cette partie. Par la suite, l’équipe de l’Est-du-Québec affrontait celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les joueurs de la région l’ont emporté avec un pointage final de 60 à 43.

À SURVEILLER

Deux équipes de l’Est-du-Québec seront en quart de finale aujourd’hui. Les joueurs de baseball affronteront Montréal à 10 h 45 et les filles se mesureront à l’équipe de Laval à 11 h en volleyball de plage. Les épreuves de natation se poursuivront à la piscine (400 mètres libre, 200 mètres dos, 200 mètres QNI, 100 mètres libre) et ce sera le 5 km en eau libre. Du côté de l’athlétisme, les épreuves de 1 500 mètres, lancer du poids, lancer du javelot, 200 mètres et relais seront au programme. En basketball, les garçons joueront à 12 h contre l’Outaouais et les filles seront en action à 14 h face aux représentantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.