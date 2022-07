Jeux du Québec : cinq médailles pour l’Est-du-Québec

La 55e Finale des Jeux du Québec à Laval a commencé en force le 23 juillet alors que plusieurs athlètes de l’Est-du-Québec se sont distingués. En cette première journée des compétitions marquée par la chaleur accablante, les représentants de la région ont remporté cinq médailles, soit une d’or, une d’argent et trois de bronze. Plusieurs belles performances ont été réalisées par les représentants de la région, notamment en athlétisme, en volleyball de plage féminin et en basketball masculin

Jérémie Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long a terminé au troisième rang au lancer du marteau avec une performance de 37,16 mètres. «Avec la chaleur, c’était quelque chose! Je suis fier, c’était un de mes meilleurs lancers , a-t-il mentionné après son épreuve. Deux représentants de la région se sont taillé une place pour la finale à l’épreuve du lancer du javelot. Il s’agit de Vincent Brodeur de Rivière-du-Loup et de Nicolas Beaulieu de Saint-Pascal. La Rimouskoise Béatrice Choinière-Lambert a décroché la première médaille de la région à ces Jeux, montant sur la troisième marche du podium à l’épreuve du 3 000 mètres. De son côté, l’athlète de Grande-Rivière Odélie Drapeau a gagné la médaille d’argent à l’épreuve du 400 mètres.

NATATION

La nageuse rimouskoise Emma Ducharme a gagné la première médaille d’or de la région à cette 55e Finale des Jeux du Québec. Elle est montée sur la plus haute marche du podium lors de l'épreuve du 100 mètres dos. Grâce à un chrono de 1:04:78, Emma a devancé sa plus proche concurrente de près de deux secondes. Elle a également battu son propre record personnel de près d’une seconde.

À l’épreuve en eau libre de 2 km, le nageur rimouskois Mathis Bourbonnais a gagné la médaille de bronze grâce à un chrono de 00 :26 :48.30. Il s’est positionné dès le départ dans le peloton de tête et a réussi à s’y maintenir.

BASKETBALL

Le porte-drapeau de la délégation à la cérémonie d’ouverture, le Rimouskois Arnaud Lévesque, a marqué le premier panier et a donné le ton à la partie. L’équipe de la région a vaincu celle de Chaudière-Appalaches par un pointage serré de 56 à 51. Les représentants de la région ont par la suite joué avec détermination contre la puissante équipe de la Capitale-Nationale. Ils ont cependant perdu la partie qui s’est terminée 74 à 34.

De leur côté, les filles ont affronté les joueuses des Laurentides. Elles tiraient de l’arrière 20 à 27 au dernier quart. Elles ont toutefois réalisé une remontée et ont fait preuve de détermination jusqu’au dernier moment. Elles se sont inclinées dans une partie très serrée qui s’est terminée 33 à 32 en faveur de l’équipe des Laurentides.

VOLLEYBALL DE PLAGE

L'équipe régionale composée de Mahée Lévesque (Rimouski) et de Rachel Perreault (La Pocatière) a gagné sa première partie en volleyball de plage. Elles ont adopté une stratégie qui a été gagnante et leur a permis de l’emporter en deux manches de 21-7 et 21-9 contre les athlètes de Montréal. Elles ont par la suite affronté une équipe physique et expérimentée et les fautes directes ont été coûteuses. Elles se sont inclinées en deux manches de 14-21 et 13-21 contre les volleyeuses de Lanaudière. Elles ont par la suite gagné leur partie contre les joueuses de l’Estrie en deux manches de 21 à 11. Rachel a connu deux bonnes séquences à l’attaque pendant cette partie tandis que Mahée livrait la marchandise en défense.

BASEBALL

Les joueurs de l’Est-Québec ont subi la défaite face à l’équipe de l’Estrie lors de leur première partie à ces Jeux du Québec. Celle-ci s’est terminée par un pointage de 6 à 16 après 6 manches. Erreurs coûteuses en première et cinquième manche. Anthony Côté (Rimouski) a frappé un coup sûr en trois présences au bâton, réalisant un triple. Raphaël Ouellet (La Pocatière) a de son côté frappé un coup sûr à son unique présence au bâton, avec deux points marqués.

À SURVEILLER AUJOURD'HUI

En basketball, les filles affronteront les joueuses de Chaudière-Appalaches à 8 h alors que les garçons se mesureront aux athlètes de Lanaudière à 10 h. L’équipe régionale de baseball jouera contre celle de Bourassa à 8 h. En athlétisme, les épreuves se poursuivront avec le lancer du disque, l’heptathlon, le saut en longueur, le 800 mètres, le 200 mètres et le 2 000 mètres steeple. En volleyball de plage, les athlètes joueront contre l’Abitibi-Témiscamingue à 11 h, la Capitale-Nationale à 13 h et la Mauricie à 14 h. Les nageurs seront en action aux épreuves de 200 m libre, 100 m brasse, 400 m QNI, 100 m papillon. Ce sera également les relais en eau libre.