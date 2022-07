Les 3L lanceront leur saison locale le 15 octobre 

Les 3L de Rivière-du-Loup accueilleront le Cool FM de Saint-Georges dans le cadre de leur match d’ouverture pour leur saison 2022-2023. Cet affrontement aura lieu le 15 octobre, à 19 h 30, au Centre Premier Tech.

À ce moment, les Louperivois auront déjà un match à leur actif, puisque leur premier duel de la saison aura lieu le 8 octobre, sur le route, contre les Marquis de Jonquière.

Notons que le premier match entre les 3L et la nouvelle équipe des Bâtisseurs de Montcalm est prévu le28 octobre à l’étranger. Les amateurs de l’équipe pourront cependant renouer avec Guillaume Decelles et Marc-André Tourigny près de deux semaines plus tard, le 11 novembre, au Centre Premier Tech.

Le calendrier 2022-2023 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) comprend 36 matchs en saison régulière.