Des anciens de l’Océanic seront de la Classique automnale «Les Buts Remplis»

Une équipe regroupant d’anciens joueurs de l’Océanic de Rimouski sera présente lors de la toute première Classique automnale «Les Buts Remplis» qui se tiendra le samedi 8 octobre au Stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles.

Éric Belzile, conseiller municipal à Trois-Pistoles et lui-même ancien joueur de l’Océanic de Rimouski (entre 1995 et 1997) tentera de regrouper d’anciens coéquipiers et portes-couleurs de l’équipe de toute une région.

S’il faudra donc attendre quelques semaines avant de connaître l’alignement officiel, l’organisation a déjà confirmé que la mascotte Louky viendra faire son tour en sol pistolois pour l’événement.

Rappelons que la Classique automnale «Les Buts Remplis» est un tournoi de balle données servant à amasser de l’argent pour le Fonds BR, un nouvel organisme qui souhaite encourager les jeunes de l’École secondaire de Trois-Pistoles par l’octroi de bourses.

«Le Fonds BR est fier d'accueillir les anciens de l'Océanic de Rimouski parmi ses huit équipes en vue de la Classique automnale Les Buts Remplis. Il s'agit du deuxième club officiellement annoncé après Construction Michaël Bérubé», a partagé Benoît Rioux, fondateur et administrateur du Fonds BR.