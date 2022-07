Défaite du CIEL-FM, victoire écrasante des Braves

Deux matchs étaient à l’affiche dans la Ligue Puribec, mercredi soir. Dans un premier temps, à Rimouski, le Shaker a remporté une cinquième victoire consécutive par la marque de 3 à 2 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup. Dans Le Témiscouata, les Braves Batitech ont ramené le Bérubé GM de Trois-Pistoles sur terre grâce à une écrasante victoire de 12 à 1.

C’est un but sur balles avec les buts remplis à Nicholas Lepage en fin de 7e manche qui a procuré le gain au Shaker qui est plus que jamais dans la course pour le quatrième rang au classement avec un match et demi de retard sur Trois-Pistoles.

Les locaux ont pris les devants en 1re manche sur un simple de Jean-Philippe Tortillet-Marcoux. Ils ont doublé cette avance sur un roulant à l’avant-champ de Benjamin Roy en 3e manche.

Les visiteurs sont revenus de l’arrière sur coup de circuit en solo de Raphaël Bérubé en 5e manche. En 7e manche, avec deux retraits, Dave Voyer a ensuite frappé un coup sûr pour faire marquer Jacob Thériault et créer l’égalité. Malgré tout le CIEL-FM encaissait, quelques instants plus tard, une sixième défaite consécutive.

Au monticule, relève à Maxime Gauthier et Émile Maisonneuve, Benjamin Royer a signé la victoire. Pour Rivière-du-Loup, en relève à Dave Voyer, Vincent Tardif essuie le revers.

TÉMISCOUATA HAUT LA MAIN

Au Témiscouata, la pétarade a commencé dès la 1re manche quand Dany Paradis-Giroux a claqué un coup de circuit de trois points. En 2e manche, les visiteurs ont marqué leur seul point à la suite d’un but sur balles et d’un amorti.

Les Braves Batitech en ont rajouté sur un double de deux points de Matt Marsh en 3e manche et sur un autre coup de circuit de trois points de Dany Paradis-Giroux. Celui-ci a terminé sa soirée de rêve sur un double bon pour un point en 6e manche totalisant dans la rencontre de 2 circuits et 7 points produits.

Au monticule, Matt Marsh a lancé cinq manches, n’accordant que trois coups sûrs et réussissant un impressionnant total de 12 retraits sur des prises. Félix Castonguay est venu compléter la partie. Tristan Michaud-Thériault a encaissé la défaite en quatre manches de travail.