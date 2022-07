3L : Gabriel Denis de retour à Rivière-du-Loup 

Les 3L ont poursuivi leur série d’annonces en vue de la prochaine saison, ce mercredi 20 juillet. L’organisation a cette fois confirmé l'arrivée de l’ancien Albatros du Collège Notre-Dame, Gabriel Denis.

Âgé de 21 ans, le hockeyeur natif de Gaspé s'amène avec les 3L après avoir disputé 197 matchs dans la LHJMQ, un parcours durant lequel il a amassé 85 points. Celui qui a été capitaine des Cataractes de Shawinigan en 2019-2020 a disputé la dernière saison dans la LHSAAAQ où il a récolté 13 points en 14 matchs.

Ayant porté les couleurs des Albatros du Collège Notre-Dame pendant deux saisons, l’attaquant de 6'1 et 200 livres fera un retour au Centre Premier Tech. Il a été un choix de 7e ronde de l'équipe au dernier repêchage.

«Gabriel peut évoluer autant au centre qu’à l'aile. Il a un bon gabarit et il est surtout en mesure de bien l'utiliser dans les trois zones. C'est un ancien capitaine LHJMQ et nous avons beaucoup discuté de notre plan avec lui. C'est un [mariage] naturel des deux côtés, il a déjà le sang bleu et blanc», a déclaré le directeur général Fabien Dubé.