Samuel Thibault s’amène avec les 3L de Rivière-du-Loup 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont procédé à l’annonce d’une nouvelle signature pour la prochaine saison. L’organisation s’est entendu avec le défenseur Samuel Thibault, un arrière de 26 ans qui a disputé plus de 200 matchs dans la ECHL.

Le gaucher de 6'2 et 200 livres possède un style de jeu défensif et est en mesure de contrer les meilleurs éléments adverses. Durant son passage chez les pros, il a aussi amassé 6 buts, 38 passes et 247 minutes de punition.

Samuel Thibault avait été un choix de 2e ronde des 3L au repêchage de 2019.

«Nous étions en discussion avec Sam depuis longtemps. Il adhère à notre plan et sera un acteur important de notre brigade défensive et également de notre leadership. C'est un joueur qui est engagé à 100 % et qui aura un impact par son jeu défensif et sa relance. Il pourra être un mentor pour nos jeunes défenseurs», a mentionné le directeur général de l’équipe, Fabien Dubé.