Des estrades bondées pour les 4 Chevaliers à Rivière-du-Loup 

De retour à Rivière-du-Loup, les 4 Chevaliers Easton ont de nouveau réussi à attirer plusieurs centaines de personnes au stade de baseball municipal, ce mercredi 13 juillet. Même si la visite a eu lieu en milieu de semaine, le site était bondé de plusieurs centaines de spectateurs et l’ambiance était à la fête.

La visite des redoutables joueurs-comédiens n’a ainsi pas manqué son objectif de faire passer une soirée de balle déjantée et empreinte d’humour aux gens présents. Le solide groupe de balle rapide a enfilé les blagues aussi vite que les prises tout au long de la soirée.

Petits et grands ont d’ailleurs apprécié les jeux de mots, parfois douteux, et les interprétations de personnages. Les superhéros Thor et Wonder Woman, les politiciens Justin Trudeau et Joe Biden, Elvis Gratton et son acolyte Méo, ainsi que les Frères Palettes, ont fait partie des invités spéciaux de ce match bien particulier.

Côté balle rapide, l’équipe locale des Riverains du Bas-Saint-Laurent, composée de Julien Lépine, Chad Lacasse, Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay, Remi Levesque, Sam Pearson, Antoine Boucher, Nicolas Thibault, Xavier McNicoll-Belzile, Steve Cyr, Sébastien Ouellet et François Rossignol a bien fait malgré le défi devant eux. Ils ont finalement subi un revers de 7 à 5, après avoir profité de quelques chances en fin de match.

Nicolas Thibault, membre du Bérubé GM de Trois-Pistoles, s’est aussi illustré avec plusieurs attrapés. Il a notamment réussi un jeu spectaculaire afin de priver les visiteurs d’un grand chelem, au grand plaisir de la foule.

«C’est toujours un succès à Rivière-du-Loup, c’est incroyable, a partagé le chef d’orchestre des 4 Chevaliers, Renaud Lefort. On a le terrain, de belles estrades et de les voir bien remplies à chacune de nos visites, c’est vraiment un grand un honneur.»

«On n’a pas non plus souvent l’habitude de faire des spectacles le mercredi, mais je me rends compte que ça marche bien, surtout quand il fait beau. On est heureux de constater qu’on va pouvoir aider la cause, c’est un beau succès», a-t-il ajouté.

Rappelons que les profits de la soirée seront remis au Programme de développement AA et AAA du Bas-Saint-Laurent les Riverains de Rivière-du-Loup.