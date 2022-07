Vincent Beauchesne fébrile à l'approche de sa première course de la saison

Le copropriétaire du Groupe Véloce, qui regroupe les concessions Rivière-du-Loup Mitsubishi, L'Islet Chrysler et Témis Chrysler, l’homme d’affaires Vincent Beauchesne entamera officiellement sa saison de course automobile les 23 et 24 juillet prochains pour la Classique d’été du circuit Mont-Tremblant.

La toute nouvelle équipe de course Groupe Véloce / Clic Crédit est déjà à l'œuvre depuis ce printemps au sein de la Coupe Nissan Sentra 2022, mais les premières épreuves ont mis en vedette son mentor et entraîneur Simon Dion-Viens.

«J'ai très hâte de participer à cette course. Je me sens fin prêt puisque j'ai pu me pratiquer aux côtés de Simon et profiter de ses précieux conseils ainsi que de son expérience. Cette montée d'adrénaline est de bon augure!», indique Vincent Beauchesne.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course du Groupe Véloce et de Vincent Beauchesne sur leurs pages Facebook / Instagram @groupeveloce2022