Les Braves Batitech 13U A participeront à la Classique de baseball Bob Bissonnette 

Du 14 au 17 juillet prochain se tiendra la Classique de baseball Bob Bissonnette à Québec. Les Braves Batitech 13U A de Témiscouata de l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) ont eu l’honneur d’être sélectionnés pour participer à cette compétition.



Ce tournoi regroupera notamment 16 clubs de calibre 13U Pee-Wee A. En ronde préliminaire, lors de leur 1er match, les Braves Batitech se mesureront aux Expos de Lanaudière-Nord le jeudi 14 juillet à 10 h alors qu’ils auront la chance de fouler la surface synthétique du Stade Canac.

Les Braves Batitech croiseront également le fer avec les Chacals de la Haute-St-Charles et les Artilleurs de Lévis-Centre dans le pool C où ils évoluent. Seulement la 1re équipe de ce pool accédera à la demi-finale le dimanche.



Avec l’objectif de garder la mémoire de Bob Bissonnette bien vivante, les organisateurs souhaitent également amener le plaisir au Stade Canac.

Les jeunes athlètes et leurs parents pourront assister à un match des Capitales de Québec le jeudi soir et une méga terrasse est prévue le vendredi soir pour près de 500 personnes. La musique sera évidemment au rendez-vous en plus de jeux gonflables et même d’un taureau mécanique. Un concours de coups de circuit pour les baseballeurs est également prévu.



L’équipe des Braves Batitech est composée d’Alexis Belzile, Mathys Briand, Léo Bélanger, Élie Caron, Justin Caron, Mathis Chamberland, Luka Chassé, Éloi Madgin, Julien Nadeau, Jakob Pelletier, Xavier Thibault. Les entraîneurs du club sont Maxime Bélanger, Jean-Dominic Caron et Sébastien Madgin et la gérante est Caroline Michaud.



Une autre formation de l’ABMT participera également à une compétition la fin de semaine prochaine soit les Braves Desjardins de Témiscouata qui prendront part au tournoi 15U bantam B de Rivière-du-Loup.



«Ces fins de semaine d’activités sont des expériences souvent inoubliables et nous sommes très contents que nos membres puissent y participer», soulignent les membres du Conseil d’administration de l’ABMT.