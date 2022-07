Une fin de semaine exceptionnelle pour le 4e Tournoi de balle donnée Alex Belzile 

Devenu une belle tradition à Saint-Éloi, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile a été une nouvelle fois couronné d’un franc succès, les 1er, 2 et 3 juillet. L’évènement, maintenant attendu par citoyens et sportifs de toute la région, a de nouveau atteint son objectif d’encourager la pratique de différents sports dans la communauté.

La fin de semaine s’est entamée en force, alors que 165 convives ont participé au souper Pat BBB. Une nouveauté appréciée qui a été suivie par une prestation musicale du Groupe Les Sacs Lousses, en soirée.

Plusieurs nouveautés, mettant notamment les enfants et la relève au cœur des festivités, ont été proposées tout au long de l’événement. Jeux gonflables, service de cantine et prix de présence ont également été fort appréciés.

Du côté sportif, plusieurs équipes de la région – et même une de Québec – ont pris part à la compétition. Pour une troisième année consécutive, l’équipe Peintre et Plâtre PA Rioux a enlevé les grands honneurs du tournoi. Elle a vaincu, en grande finale, la formation Roland Belzile ltée dans le cadre d’un match suivi par les amateurs.

«On est vraiment heureux de constater que les gens embarquent et que ce soit devenu un rendez-vous. Ils ont notre cause à cœur et c’est les jeunes qui en profitent. C’est vraiment un beau tournoi, une belle occasion pour plusieurs personnes de se revoir aussi», a confié Alex Belzile.

L’organisation du Tournoi de balle Alex Belzile tient à remercier les généreux commanditaires, sans qui l’évènement n’aurait pu avoir lieu. Mille fois merci aux Loisirs de Saint-Éloi, aux collaborateurs bénévoles, ainsi qu’à tous les jeunes qui se sont impliqués tout au long du tournoi. Merci également à la population de Saint-Éloi et des environs pour les encouragements et le support. Enfin, merci aux équipes participantes et félicitations aux gagnants.