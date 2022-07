Des golfeurs juniors font belle figure à Rivière-du-Loup 

Trois jeunes golfeurs évoluant au Club de Rivière-du-Loup ont remis de très bonnes cartes au terme d’une activité régionale pour les juniors organisée le 5 juillet sur les verts du terrain louperivois.

Chez les Juvéniles, réunissant les athlètes les plus âgés, William Bellavance a très bien joué avec une ronde de 77, seulement quelques coups au-dessus de la normale. Chez les Pee-Wee, Charles Lizotte a connu la meilleure performance avec une ronde de 87, tandis que Olivier Champagne s’est démarqué chez les Bantam avec une ronde de 84.

Du 19 au 22 juillet, William Bellavance participera au Championnat provincial junior qui sera présenté au Club de golf Bic. Par la suite, il prendra la route de Laval où il représentera le club de Rivière-du-Loup au sein de la délégation de l’Est-du-Québec qui participera aux Jeux du Québec.

La prochaine compétition pour les athlètes du club aura lieu à Matane le 12 juillet prochain et servira de qualification pour participer au Championnat provincial Pee-wee et Bantam qui se déroulera à Drummondville. Charles Lizotte et Olivier Champagne sont en bonnes positions pour y participer.