Raphaëlle Tremblay est double championne provinciale 

La nageuse Raphaëlle Tremblay s’est imposée lors du plus récent championnat provincial ARENA organisé au parc Jean-Drapeau de Montréal dans les derniers jours. L’athlète des Loups-Marins de Rivière-du-Loup a remporté deux médailles d’or et une médaille d’argent, en plus d’établir deux nouveaux records de l’Est-du-Québec.

La Louperivoise, chez les 15-17 ans, est montée sur la plus haute marche du podium au 100m libre (58.0) et au 200m QNI (2:23.5). Ces performances lui ont permis de décrocher des standards nationaux seniors, en plus de battre deux records régionaux.

Soulignons que la nageuse a également remporté une médaille d’argent au 200m libre (2:06), ce qui est un record du club, en plus de prendre le 5e rang au 50m libre (27.1). Ces temps lui ont permis d’ajouter deux autres standards nationaux senior à sa collection. Enfin, Raphaëlle Tremblay a également réalisé le relais 4x100m QNI des étoiles à la fin de la compétition, puisqu’elle avait gagné le 100m libre dans sa catégorie.

Un total de sept nageurs et nageuses du Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup prenaient part à ce championnat provincial. Alyssa Ouellet, Julien Leclerc, Norah Cyr, Gabrielle Hérard, Marie-Maude Bérubé et Alice Moreau ont tous très bien performé, réussissant plusieurs standards et marques personnelles.

Alyssa Ouellet a notamment fait la finale au 50m libre, réussissant une marque nationale senior pour une troisième fois durant la compétition. Elle a terminé au 6e rang dans une course extrêmement serrée. Norah Cyr et Gabrielle Hérard ont réussi à se classer en finale au 200m brasse et papillon, terminant respectivement au 8e et 9e rang chez les 15-17 ans. Enfin, Julien Leclerc (18 ans et plus) a pris le 7e rang au 50m dos.