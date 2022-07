Le Bérubé GM vend chèrement sa peau 

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles est sans doute la plus jeune équipe à évoluer dans la Ligue de baseball senior Puribec, cette saison. Mais ça n’empêche pas les représentants des Basques de tirer leur épingle du jeu, même s’ils ont décidé de miser sur le talent local et de ne pas jouer le jeu des joueurs importés.

Après avoir battu Les Toitures Pro Lemieux / Promutuel de Montmagny, la meilleure équipe du circuit, par la marque de 11-7, samedi, le Bérubé GM s’est incliné 7 à 6 contre le Frontière FM d’Edmundston. Un match perdu en 7e manche, mais qui a de nouveau confirmé que les Pistolois ne devaient jamais être considérés comme étant battus.

Après un début de saison un peu plus difficile, le Bérubé GM est l’une des meilleures équipes du circuit depuis la mi-juin. La formation a remporté 4 de ses 6 derniers matchs, les deux défaites ayant été subies contre Edmundston.

Le Bérubé GM est composé en majorité de jeunes joueurs qui évoluent également avec la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. L’équipe, soudée, compte sur les jeunes vétérans Thomas Morin, Ludovic Saucier et Samuel Laforest, en plus de plusieurs joueurs prometteurs.

Des athlètes comme Antoine Boucher (.438 et 5 coups de circuit), Xavier McNicoll Belzile (.419) et Jacob April (.316 et 3 coups de circuit) et Élie Belzile (.320 et 1 coup de circuit) s’imposent au bâton et permettent à leur groupe de compter sur le 3e meilleur total de points produits dans la ligue Puribec.

L'équipe se défend bien aussi au monticule, comptant sur de bonnes performances des Cyr, Saucier, Morin et McNicoll-Belzile, notamment.

Notons que le Bérubé GM ne compte aucun joueur importé. «On comprend que les joueurs importés, ça amène du punch et que ça attire les gens, mais de notre côté, on fait le pari que les partisans vont [être derrière nous] puisqu’ils connaissent les joueurs et qu’ils ont développé un sentiment d’appartenance», avait déclaré le président du conseil d’administration, Valmond Bérubé, en début de saison.

Après 12 matchs, le Bérubé GM compte sur une fiche de 5 victoires et 7 revers. Elle performe le mieux à la maison avec 4 victoires en 7 matchs au Stade Paul-Émile-Dubé.

Le prochain match de l’équipe aura lieu ce soir à Rimouski.