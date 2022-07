Deux championnes et 10 médailles pour Filoup

Quinze athlètes du club d’athlétisme Filoup ont participé aux Championnats provinciaux U14, U16 et U18, qui se tenaient les 2 et 3 juillet, au Stade Claude Ferragne à Laval. La délégation louperivoise a raflé au total 10 médailles, dont trois en or, en plus d’améliorer 25 records personnels.

Deux athlètes du club ont été sacrés championnes québécoises dans trois épreuves différentes. Odélie Drapeau a remporté le 400m chez les U18 avec un temps de 1 ;00,17 en plus de terminer au pieds du podium au 800m. La sprinteuse a aussi mis la main sur la médaille d’argent, au relais 4x100m, accompagnée de ses compatriotes Anabelle Larouche, Flavie Couturier et Laura André.

De son côté, Emma Dubé est sacrée championne provinciale à deux reprises dans la catégorie U14, soit au lancer du disque et au relais 4x100m, unissant ses efforts à ceux de Maude Perron, Joalie Tanguay et Juliette Dionne. Maude a également obtenu l’argent au 1200m et le bronze au 800m. Joalie a quant à elle récolté le bronze au lancer du disque, tandis que sa collègue Juliette a obtenu une médaille d’argent au saut en longueur et le bronze au 80m.

Le plus jeune lanceur, Louka Pelletier, 6e année, a décroché la médaille de bronze au lancer du javelot.

Outre les athlètes mentionnés, soulignons les belles performances des autres membres du club présents à l’évènement. Anabelle Larouche a notamment amélioré ses marques personnelles dans trois épreuves chez les U16 et obtient son standard espoirs provinciaux de la FQA au 200m avec un temps de 26.87.

Léo Michaud, Laura André, Flavie Couturier, Zachary Lepage, Mathilde Boucher Gaudreau et pour leur première expérience aux provinciaux Gabriel Massé et Félix Lacombe ont tous amélioré leurs performances.