Les Braves remportent un tournoi 11U B féminin à Longueuil 

Du 30 juin au 3 juillet avait lieu le tournoi provincial 11U Alex Agostino à Saint-Bruno-de-Montarville. Une équipe de l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) a participé à ce tournoi et elle s’est distinguée.

En effet, les Braves Boralex étaient inscrites dans la catégorie 11U moustique B féminin et les filles de cette formation ont remporté les grands honneurs de ce tournoi. Elles ont gagné leur première partie 6 à 5 contre l’équipe hôte, les Blue Sox de St-Bruno.

Puis, elles ont remporté leur seconde partie 4 à 1 face aux Jackies de Jarry. Le club du Témiscouata a ensuite accédé à la demi-finale le dimanche et il a vaincu les Locomotives Marines BGR de Montréal par un pointage de 6 à 5 dans une rencontre qui s’est terminée en prolongation. Puis, lors de la grande finale, les Braves Boralex ont gagné la médaille d’or à la suite d’une victoire de 8 à 6 face aux Duchesses-Blanches de St-Hubert.

L’équipe des Braves Boralex est composée de Marilou Bérubé, Élodie Bois, Naomie Bois, Marie-Félix Carrier, Lauralee Dubé-Abbruzese, Kelly-Ann Labonté, Daliane Lehoux, Justine Morin et Tahlya Robert. L’entraîneur en chef de l’équipe est Mike Robert et les adjointes sont Isabelle Gobeil et Marie-Ève Pelletier.

D’autres clubs de l’ABMT étaient également en tournoi cette fin de semaine soient les Braves Auberge de la Gare 9U A, les Braves JA St-Pierre & Fils 9U B1 et les Braves Enersco 9U B2 qui prenaient part à une compétition provinciale atome à St-Pascal. Une autre formation de l’ABMT sera aussi en tournoi la fin de semaine prochaine soit du 7 au 10 juillet prochain alors que les Braves Groupe Lebel seront du côté de La Pocatière pour participer à une compétition provinciale 15U A.

«Nous tenons à féliciter les joueuses et le personnel d’encadrement de l’équipe féminine Braves Boralex 11U B pour l’obtention de leur très belle première place! De plus, il est important de souligner l’apport des parents qui ont accompagné et supporté les filles tout au long de la fin de semaine», ont souligné les membres du conseil d’administration de l’ABMT.