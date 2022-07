Les Vaillants récoltent 11 médailles aux championnats provinciaux 

Les membres du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et du programme sport-études en athlétisme de l’École secondaire du Transcontinental ont participé aux Championnats québécois benjamins, cadets et juvéniles qui se déroulaient en fin de semaine, les 2 et 3 juillet, à Laval. Plus de 500 athlètes s’étaient donnés rendez-vous à cet événement de niveau provincial.

Au total, les athlètes du club Les Vaillants ont remporté un total de 11 médailles et amélioré 14 records personnels. La délégation des Vaillants comptait 11 athlètes à cette compétition. Chez les benjamins, Dana Jalbert a récolté l’or au javelot, Véronica Plourde l’argent au disque, Émile Sirois le bronze au poids et Madeleine Bernier le bronze au saut en longueur.

Chez les cadets, Jérémie Lahey a récolté trois médailles : l’or au disque et au marteau, ainsi que le bronze au poids. Noah Coulombe a obtenu l’argent au marteau et Anaïs Michaud a décroché l’argent au marteau. Finalement, chez les juvéniles,

Rosaly Noël-Ouellet a terminé 2e au lancer du marteau et 3e au disque.

Deux athlètes des Vaillants, Jérémie Lahey et Anaïs Michaud poursuivront leur saison de compétitions en participant à la finale des Jeux du Québec qui se dérouleront à Laval du 20 au 24 juillet.