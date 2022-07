Un 4e Tournoi de balle donnée Alex Belzile à Saint-Éloi

Les amateurs de balle donnée de toute la région sont invités à assister en grand nombre, les 1er, 2 et 3 juillet, à la quatrième organisation du Tournoi de balle donnée Alex Belzile de Saint-Éloi. Devenu une belle tradition, l’événement a comme objectif d’encourager la pratique de différents sports dans la communauté.

La fin de semaine sera lancée en beauté, le vendredi 1er juillet, avec la présence du camion de Pat BBQ vers 18 h au stade municipal. Une centaine de billets (en prévente) ont d’ailleurs déjà trouvé preneurs. L’émission de radio «Sports au Max» sera diffusée en direct en début de soirée. Puis, vers 22 h, l’animation musicale sera assurée par le groupe Les Sacs Lousses qui célébrera les classiques de la musique rock.

Les parties de balle donnée débuteront le samedi 2 juillet en avant-midi. Des équipes et joueurs d’un peu partout au KRTB, ainsi que d’ailleurs au Québec, seront de la compétition afin de tenter de remporter le prestigieux trophée. Le chansonnier Sébastien Caron se chargera du côté spectacle en soirée.

Les classifications et la finale du tournoi auront lieu le dimanche. Rappelons que les trois premières finales, dans le classe compétitive, ont été remportées par l’équipe Peintre et Plâtre PA Rioux.

De nombreux prix de présence et plusieurs nouveautés ont été ajoutés à l’édition 2022. Jeux gonflables pour enfants et un service de cantine seront notamment offerts sur place durant toute la fin de semaine. Un service de raccompagnement sera aussi disponible tout au long de l’évènement.

«Je ne pense que pas qu’on pouvait prévoir avoir autant de succès et que le tournoi prenne autant d’ampleur, quand on a commencé […] Cette année, on a mis le paquet pour que ce soit festif et rassembleur», a partagé Alex Belzile, remerciant les membres de sa famille qui sont d’une aide essentielle pour l’organisation.

«On est vraiment heureux de constater que les gens embarquent et que ce soit devenu un rendez-vous. Ils ont notre cause à cœur et c’est les jeunes qui en profitent. C’est vraiment un beau tournoi, une belle occasion pour plusieurs personnes de se revoir aussi», a-t-il ajouté, soulignant qu’il sera accompagné cette année de quelques athlètes, dont Maxim Lamarche, Charle-Édouard D’Astous et Gleason Fournier.

Tous les profits de ce tournoi seront redistribués à des organismes de Saint-Éloi qui font la promotion de l’activité physique et qui permettent la pratique de différents sports.