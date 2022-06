Simon Dion-Viens remporte la victoire à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le weekend dernier dans la série NASCAR truck à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada et supportée par Rivière-du-Loup Mitsubishi, Témis Chrysler, Rousseau Métal et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska a été en mesure de remporter la victoire au terme d’une épreuve de 100 tours.



«La journée a commencé du bon pied pour nous alors que nous avons fait preuve de beaucoup de vitesse lors des essais libres en inscrivant le meilleur temps de la journée», explique Simon Dion-Viens.



«Par contre, lors des qualifications, nous devions partir de l’arrière du peloton en raison des nouvelles procédures de la série NASCAR Truck et malheureusement un autre compétiteur est venu percuter le côté droit de ma camionnette ce qui nous a causé quelques dommages», poursuit le pilote.

«Mes équipiers ont effectué un très bon travail de réparations sur la camionnette et nous avons pris le départ de la course spéciale de 100 tours de la 4e position. Rapidement après le départ, j’ai été en mesure de remonter les positions une à une pour m’emparer de la première position et être en mesure d’imposer mon rythme au reste du peloton», explique Simon Dion-Viens.



Même après une dernière relance tardive en fin d’épreuve, Dion-Viens a été en de défendre la première position devant les assauts répétés de Steve Lavigne pour ainsi remporter sa première victoire dans la série de camionnettes NASCAR à l’Autodrome Chaudière.



«C’est vraiment une victoire d’équipe pour nous et je suis particulièrement content d’avoir remporté cette course! Il s’agissait de l’épreuve la plus longue de la saison dans la série NASCAR Truck et nous nous étions fixé comme objectif de remporter la victoire. Je tiens à remercier mon chef d’équipe Clément Samson et tous mes équipiers qui ont travaillé très fort sur le bolide afin de le rendre hyper compétitif», conclu le pilote.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport