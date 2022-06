Les Braves Cascades 11U B gagnent l’argent à Rivière-du-Loup

Du 24 au 26 juin dernier avait lieu un tournoi provincial 11U moustique à Rivière-du-Loup. Trois équipes de l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) ont participé à ce tournoi et l’une d’elles s’est particulièrement distinguée. En effet, les Braves Cascades 11U B ont gagné la médaille d’argent lors de ce tournoi.

Après avoir gagné leur 2 matchs en ronde préliminaire face aux équipes de La Pocatière et de Rimouski, les Braves Cacades ont accédé à la demi-finale. Ils ont alors fait face à l’équipe hôte, les Mariniers de Rivière-du-Loup, qu’ils ont défait dans une partie chaudement disputée.

Puis, lors de la finale, les Braves Cacades se sont inclinés face à la puissante formation de Sept-Îles pour ainsi prendre la 2e place de ce tournoi.

L’équipe des Braves Cacades est composée des joueurs Antoine Beaulieu, Antoine Caron, Léo-Philippe Castonguay, William Deschênes, Dylan Filion, Izack Pelletier, Loik Theriault, Émile Thibault et Logan Whitney ainsi que des réservistes Justin Ouellet et Isaac Whitney, de l’entraîneur en chef Dominik Whitney et des adjoints Pierre-Olivier Thibault et Sébastien Ouellet.

L’équipe féminine Braves Boralex B2 et les Braves Côté Ouellet Thivierge 11U A ont également représenté l’ABMT lors de ce tournoi à Rivière-du-Loup.

«Nous tenons à féliciter les joueurs et les entraîneurs de nos 3 équipes pour leur belle performance tout au long de la fin de semaine ainsi que la précieuse implication des parents», ont souligné les membres du conseil d’administration de l’ABMT.