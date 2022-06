Déjà une 7e édition pour le Triathlon Pohénégamook

Le Triathlon Pohénégamook arrive à grands pas et en est déjà à sa 7e édition. Les 2 et 3 juillet, ce seront près de 300 participants et leurs familles qui se déplaceront dans la région pour venir participer aux différentes épreuves.

Depuis le déménagement des activités au pied du lac, l’événement a pris toute une ampleur. La participation a doublé et les spectateurs sont de plus en plus présents. L’événement est maintenant beaucoup plus visible et l’ambiance créée par la foule, la musique et les spectacles offerts par la Microbrasserie Le Secret des Dieux a tout pour attirer les sportifs dans la région.

Andrée-Anne Dumont a été nommée présidente d’honneur du volet triathlon, cette année. Multiple gagnante de l’événement et nommée athlète féminine de l’année en 2019 par Triathlon Québec, en plus d’être mère de quatre jeunes enfants, elle représente bien l’événement familial qu’est le Triathlon Pohénégamook. Un événement où la découverte du sport, la famille et le plaisir sont mis de l’avant.

Le Triathlon offre également un 5 km et un 10 km de course à pied, cette fois sous la présidence d’honneur de Véronique Pelletier, directrice des caisses Desjardins du Transcontinental-Portage et des lacs de Témiscouata. Pour elle, la course à pied a changé son mode de vie pour le mieux et elle invite les sportifs se joindre à elle, qu’ils soient des adeptes ou des débutants.

Chaque année, le nombre d’inscrits à ces épreuves est grandissant. Le nouveau parcours de courses permettant de courir sous les arbres de l’église d’Escourt et près de la statue de Ponik au parc Le Belvédère en est certainement pour quelque chose.

Sachez qu’il est encore temps de s’inscrire. Il suffit de consulter le site : triathlonpohenegamook.com afin d’avoir tous les détails et compléter l’inscription.