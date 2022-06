Mégan Plourde et Jean-Philip Cyr brillent à Ottawa 

Deux athlètes de Rivière-du-Loup, Mégan Plourde et Jean-Philip Cyr, ont vu leurs efforts des derniers mois être récompensés cette fin de semaine, lors du Ottawa Natural Classic, une grande compétition de culturisme. Le duo est revenu à domicile avec plusieurs médailles au cou, dont l’or tant convoitée.

À sa première année en compétition, Mégan Plourde, 20 ans, a remporté la médaille d’or dans les classes Bikini Novice B et Bikini Open B. Dans la première, elle a devancé une quinzaine d’athlètes en récoltant un score parfait des cinq juges. Dans la seconde, qui rassemblait des femmes de tous les âges et expériences, elle a obtenu 4 votes sur 5, un véritable exploit.

Jean-Phillip Cyr, 21 ans, est de son côté monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Classic Physique B. Il a aussi pris le 3e rang dans la classe «Bodybuilding».

Au cours d’une préparation de plusieurs semaines, les deux athlètes naturels ont fait preuve de beaucoup de détermination et de discipline. Chaque petit détail était important, que ce soit l’alimentation, la consommation d’eau et le sommeil. À cela s’ajoutait évidemment les séances en gymnase et le cardio.

«Les gens ne se rendent pas toujours compte de tout ce que ça représente, mais c’est énormément de travail. Toute ta vie est basée autour de ça. Ce n’est pas seulement de passer trois heures au gym tous les jours, il y a aussi un aspect mental très important», souligne Mégan Plourde, une sportive dans l'âme qui a décidé de prendre le «bodybuilding» au sérieux il y a moins d’un an.

«Avec les Sphinx, au hockey, j’ai développé une discipline et ça m’a aidée tout au long de ma préparation à rester motivée et à bien performer. J’ai toujours aimé être coachée et ça manquait dans ma vie. Avoir mon coach, être entourée, apprendre sur le sport et sur mon corps…je trouve ça vraiment intéressant.»

Les succès de Mégan Plourde et Jean-Philip Cyr leur ont permis de se qualifier pour les championnats canadiens naturels qui auront lieu le 6 aout prochain à Toronto. Sur place, ils pourraient mettre la main sur leur carte d’athlète professionnel.