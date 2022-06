Une première victoire pour le Bérubé GM

Antoine Boucher et Nicolas Thibault ont frappé des circuits consécutifs pour mener le Bérubé GM de Trois-Pistoles vers une première victoire cette saison par la marque de 3-0 contre le Shaker de Rimouski, le 15 juin dans les Basques.

C’est en 2e manche avec un retrait que les deux jeunes joueurs de Trois-Pistoles ont donné une avance de 2-0 aux siens contre le vétéran lanceur Martin Bossé. À la manche suivante, Samuel Laforest a permis d’ajouter à l’écart avec un simple qui poussait Marc-Antoine Michaud au marbre.

Pendant ce temps, Thomas Morin, Marc-Antoine Michaud et Tristan Michaud-Thériault ont limité le Shaker à trois coups sûrs seulement. Morin avec quatre manches et deux tiers a enregistré la victoire, tandis que Thériault-Michaud a inscrit le sauvetage. Dans le camp adverse, Bossé a lancé les six manches de son équipe accordant sept coups sûrs. Il subissait une première défaite cette saison, il en était à une deuxième présence sur la butte.

En attaque, Ludovic Saucier a été le seul des deux formations à frapper deux coups sûrs dans la partie.