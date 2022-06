Un grand rendez-vous d'athlétisme à Rivière-du-Loup 

Après plus de deux ans d’attente, la ville de Rivière-du-Loup a finalement accueilli le 52e Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur du RSEQ, du 10 au 12 juin. Un événement couronné de succès lors duquel des athlètes des quatre coins de la province – y compris du KRTB et de l’Est-du-Québec – se sont dépassés dans différentes disciplines.

Présentés samedi et dimanche sur le terrain piste et pelouse, près de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, les championnats ont bénéficié d’un mercure au-dessus des 20 degrés Celsius.

Le vent, bien présent, et un bref orage samedi, n’ont pas incommodés les athlètes, dont plusieurs ont réussi des records personnels.

Lors de la première journée de compétition, plusieurs centaines de personnes étaient d’ailleurs réunies autour du terrain pour assister aux différentes compétitions. Les qualifications et les finales du 100m, présentées en milieu d’après-midi, ont particulièrement retenu l’attention.

«C’est vraiment super. Tous les meilleurs athlètes de chaque région qui débarquent pour un championnat d’athlétisme, ça met une belle ambiance. On a le beau temps avec nous, des centaines de spectateurs… C’est une belle réussite!», a confié Maxime St-Gelais, du comité organisateur.

La présentation de cet événement de grande envergure a demandé toute une logistique de la part de l’organisation. Des équipements ont notamment dû être transportés de Montréal et Québec afin que tout soit conforme pour les compétitions.

Après des reports en 2019-2020 et 2020-2021, l’organisation était très heureuse de faire découvrir la région de Rivière-du-Loup à près de 800 athlètes, ainsi qu’à leurs proches.

«C’est un premier championnat depuis trois ans, alors il y a un esprit festif. Les coachs se retrouvent. Les athlètes retrouvent des amis, des rivalités, leur monde… Ils sont contents, on voit beaucoup de et c’est vraiment ça notre paye cette fin de semaine. C’est une belle récompense pour toute l’équipe», a partagé Maxime St-Gelais.

«C’est une logistique incroyable, mais on a bénéficié d’une belle collaboration de la Ville et du Club Filoup. On est fiers d’avoir réussi à amener ce beau monde-là dans notre merveilleuse ville. On peut dire mission accomplie», a-t-il ajouté.

RÉSULTATS

Du côté des résultats, l’équipe de l’Est-du-Québec a réussi à s’imposer et à récolter plusieurs médailles, malgré l’absence du sprinter Mathis Dumont qui soigne actuellement une blessure.

Léa-Rose April, du Club Filoup, a été l’étoile de la fin de semaine, elle qui a été couronnée championne provinciale au lancer du disque chez les cadets avec une marque personnelle.

Vincent Brodeur, également du Club Filoup, a de son côté récolté une médaille d’argent au javelot avec un lancer de 44m95, ainsi qu’une médaille de bronze au saut en longueur avec un bond de 6m11. Il s’agissait d’un record personnel au javelot.

«Je suis content. J’aurais aimé faire mieux en longueur pour aller chercher le record personnel, mais je suis très fier», a-t-il partagé.

L’athlète juvénile a mentionné ne pas avoir subi de pression supplémentaire en compétitionnant à la maison.

«Au contraire, j’étais moins stressé, puisque j’étais chez moi, dans un environnement que je connais bien», a-t-il dit. «Ç’a fait vraiment du bien de pouvoir finalement vivre ces championnats ici.»

Toujours chez Filoup, Simon Beaulieu a terminé au 2e rang chez les benjamins au lancer du javelot. Emma Dubé a aussi décroché l’argent au lancer du disque, alors que Juliette Dionne a fait de même au saut en longueur. Enfin, Odélie Drapeau a récolté une médaille de bronze lors du relais 4x400m avec l’aide d’Annabelle Larouche et deux collègues de l’Est-du-Québec. Odélie a aussi ajouté une identification espoir provincial au 400m.

Enfin, trois athlètes des Vaillants du Témiscouata sont montés sur le podium. Il s’agit des cadets Jérémie Lahey, 2e au disque avec un lancer de 39m78 et Jérôme Bonenfant, 3e au disque avec un lancer de 36m94, ainsi que le juvénile Shawn Morin, 3e au disque avec un lancer de 30m95.

Notons enfin que le fondateur et ex-entraineur-chef du Club Filoup, Marcel Gagnon, agissait à titre de président d’honneur du championnat. Un honneur qui lui revenait pour tout ce qu’il a accompli pour l’athlétisme dans l’Est-du-Québec, estime l’organisation.

Le prochain Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur sera de retour à Rivière-du-Loup l’an prochain. Et c’est avec beaucoup de plaisir que l’organisation sera prête à répéter le succès rencontré cette fin de semaine.