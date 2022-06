Mathis Dumont réussit 10.84 secondes au 100m 

Le sprinter de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Mathis Dumont, a récemment réussi une nouvelle marque personnelle au 100m. Il a parcouru la distance en 10,84 secondes lors d’une rencontre du Circuit National d’Athlétisme Canada qui avait lieu ce dimanche 29 mai à l’Alumni Stadium de la Western University à London en Ontario.

Mathis Dumont prenait part à cette rencontre à titre d’athlète de haut niveau identifié par la Fédération Québécoise d’Athlétisme. Il participera également à la rencontre provinciale scolaire.

En juillet 2021, l’athlète avait réussi un chrono de 10,89 secondes lors d’une rencontre ouvert organisée par la Rouge et Or de l’Université Laval.

SAISON ESTIVALE D’ATHLÉTISME

Par ailleurs, les sélections régionales scolaires d’athlétisme ont eu lieu ce samedi 28 mai à Rivière-du-Loup. Plus de 125 athlètes de l’Est-du-Québec s’y ont donné rendez-vous. Malgré la grisaille et le temps frais, plusieurs jeunes ont ainsi complété leur sélection pour la rencontre provinciale qui aura lieu les 11-12 juin prochains à Rivière-du-Loup et qui réunira les meilleurs athlètes de la province.

Les membres du club Filoup ont atteint les marches du podium à 45 reprises et les performances ont été exceptionnelles, démontrant la qualité et l’engagement des jeunes dans leur préparation pour cette saison extérieure qui s’amorce.

Mention spéciale à tous les membres du club, mais particulièrement à Laurence Proulx, Laura André, Shanel Landry, Odélie Drapeau, Anabelle Larouche, Juliette Dionne, Vincent Brodeur, Zachary Lepage et Louka Pelletier qui ont tous été triplement médaillés au cours de cette seule journée.