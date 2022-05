Moto trial : les frères Fortin-Bélanger s’échangent la victoire 

Les deux premières tranches du Championnat de moto trial de l'Association des trialistes amateurs du Québec (ATAQ) avaient lieux à Notre-Dame-du-Portage, les 21 et 22 mai. Félix et Michel Fortin-Bélanger s’y sont livré une belle lutte, terminant tour à tour sur la plus haute marche du podium chez les experts.

La première tranche disputée samedi a été celle de Félix Fortin-Bélanger, champion en titre du championnat québécois, qui a devancé Michel au cumulatif de la journée. Les rôles ont cependant été échangés dimanche, alors que Michel a cette fois remporté la deuxième tranche devant Félix. Nul doute, la compétition s’annonce féroce encore une fois cette saison.

Chez les novices, Axele Fortin-Bélanger a remporté la première tranche disputée samedi. Le lendemain, elle a pris le troisième rang.

Enfin, dans la catégorie des minimes, Charles Bélanger, le fils de Félix, a terminé sur la deuxième marche du podium lors des deux journées de compétition.

Au total, une trentaine de compétiteurs s'étaient donné rendez-vous pour ces deux jours à Notre-Dame-du-Portage. La prochaine compétition à Saint-Ambroise au Saguenay les 25 et 26 juin.