Le CIEL-FM remporte son match d’ouverture contre Trois-Pistoles 

La 44e saison de la Ligue de baseball Puribec a été lancée, ce vendredi 20 mai à Rivière-du-Loup. L’équipe championne des séries éliminatoires 2021, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a entamé le calendrier régulier avec une victoire de 5 à 3 contre le Bérubé GM de Trois-Pistoles.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire à la marque avec un point en première manche, puis un autre en deuxième manche sur un circuit solo d’Antoine Boucher. Le jeune homme a expulsé la balle du lanceur Jimmy Durette, en plein centre, soulevant ses coéquipiers.

Loin d’être abattue, la formation de Rivière-du-Loup n’a pas réussi à répondre à leur tour au bâton, mais elle a effectué une poussée de trois points en troisième manche. Jimmy Durette est venu aider sa cause en frappant un triple de deux points, avant de venir marquer sur un mauvais lancer.

Le Bérubé GM, qui n’avait pas dit son dernier mot, a plus tard égalisé la marque 3 à 3 en cinquième manche, alors que Ludovic Saucier a profité d’une balle passée pour croiser le marbre. De retour au bâton, le CIEL-FM a cependant repris l’avance tout de suite grâce à des simples de Frédéric Tardif, Raphaël Bérubé et un double de Jimmy Durette.

Au monticule, pour Rivière-du-Loup, le vétéran Philippe-Antoine Gagnon a mérité la victoire en lançant deux manches en relève à Durette. Vincent tardif est venu fermer les livres œuvrant deux manches lui aussi. De l’autre côté, la défaite est allée à la fiche de Gabriel Cyr. Il était venu en relève de Ludovic Saucier sur la butte pendant quatre manches.

PROGRESSER DE MATCH EN MATCH

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a-t-il l’objectif établi de défendre son titre de champion au terme de la saison 2022? Pas si vite, répond l’entraineur-chef d’expérience, François Caron.

«Nous n’en sommes pas là pour le moment. Ce qu’on veut, c’est de progresser de match en match et de poursuivre le développement de nos jeunes joueurs. On va arriver dans les séries prêts et on verra pour la suite», a-t-il mentionné.

Cette saison, le CIEL-FM compte à nouveau sur les Jimmy Durette, Philippe-Antoine Gagnon, Yannick Michaud, Raphaël Bérubé, Jacob Thériault, ainsi que Vincent, Félix et Frédéric Tardif qui ont tous de l’expérience au sein de la Ligue. Les nouveaux venus, Simon Rousseau et Dave Voyer, vétérans de la ligue, s’ajouteront bientôt au groupe et contribueront à l’encadrement des plus jeunes.

«Il savent comment ça se passe, ils connaissent très bien le circuit, alors ils vont nous donner une belle profondeur et une belle polyvalence. Ils se sont intégrés rapidement, c’est le fun de voir ça et nous sommes contents de pouvoir compter sur eux.»

La formation est toujours à la recherche d’un joueur importé d’impact et espère que Félix-Alexandre Trudel pourra être disponible assez de matchs en saison pour être utilisé en séries. Quant au frappeur de puissance Olivier Dionne, il se remet actuellement d’une blessure.

«La présence assidue de nos joueurs à toutes les parties, ça va être un défi cette saison, mais quand les gars seront tous là, on va avoir plusieurs cartes pour faire des jeux, des substitutions. On va avoir une belle profondeur», a confié l’entraineur.

Il le répète cependant à qui veut l’entendre : «On va être compétitifs en saison et prêts pour les séries. Mais on ne vas pas compromettre le développement d’un jeune joueur pour gagner une partie. Ça n’a jamais été notre mentalité et ça ne changera pas.»

Le CIEL-FM jouera ses prochains matchs sur la route. Le 27 mai, la formation sera à Montmagny. Puis, un programme double contre les formations du Nouveau-Brunswick est à l’horaire le 29 mai.