Gymnastique : c’est parti pour le Challenge des régions à Rivière-du-Loup 

Depuis ce matin, et jusqu’au 22 mai prochain, un millier de jeunes gymnastes de toutes les régions du Québec participent au 11e Challenge des régions, une importante compétition provinciale de gymnastique organisée au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Les athlètes de 10 à 20 ans, représentant plusieurs régions de la province, présentent leurs prouesses dans des épreuves de routines au sol, de sauts, de barres asymétriques, de poutres, de tumbling et de trampoline, toutes sanctionnées par Gymnastique Québec.

La formation de l’Est-du-Québec est composée de plusieurs athlètes formées à Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et au Témiscouata. Au final, plus de 500 médailles seront remises aux participantes et participants les plus agiles au cours de la fin de semaine.

Une entrée pour une seule journée ou un laissez-passer pour les 3 jours sont disponibles sur place pour les enfants (gratuit), jeunes adultes et adultes.