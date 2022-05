Les Braves Batitech prêts à reprendre le titre 

L’équipe de baseball senior du Témiscouata, les Braves Batitech, sera à nouveau à prendre au sérieux cette saison dans la Ligue de baseball Puribec. Comptant sur une rotation d’excellents lanceurs – laquelle comprendra maintenant l’Américain Matt Marsh –, la formation misera sur un solide groupe de vétérans et le développement de jeunes talents pour la mener, espère-t-elle, vers la victoire du championnat.

Après avoir gagné la victoire ultime dans la ligue Puribec en 2020, puis s’être inclinés lors de la finale 2021, en 9e manche du 7e match de surcroit, les Braves ont encore l’intention d’être dans la course pour les grands honneurs cette saison.

«Le but premier, c’est développer nos jeunes, faire travailler nos lanceurs et être prêts pour les séries. On veut l’avantage du terrain et on a confiance d’être compétitifs. On a probablement la meilleure rotation de lanceurs dans la ligue et on veut être difficiles à affronter», a résumé le nouvel entraineur-chef, Hugo Chamberland.

«Les gars sont très professionnels, plusieurs ont commencé à s’entrainer en gymnase depuis quelques mois. On a un produit local, les joueurs sont fiers de porter l’uniforme et on veut miser là-dessus», a-t-il ajouté.

Sans surprise, le noyau dur de cette équipe, formé des Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay, Patrick Ouellet, Samuel Pearson et Maxime Dugas, sera notamment réuni pour plusieurs matchs au Parc des Braves et sur les terrains adverses.

Le groupe comptera aussi sur les locaux Étienne Bergeron, François Lebel et Michaël Morin, en plus du retour de Ian Sénéchal et des jeunes Michaël Ouellet, Maxime Hudon, Christopher Landry et Thomas Madgin. Une équipe bien balancée au sein de laquelle règne une belle atmosphère.

«L’esprit d’équipe qu’on a au sein du groupe est assez exceptionnel, a d’ailleurs rappelé Dany Paradis-Giroux, ce jeudi 19 mai. Je ne pense pas que d’autres équipes soient aussi proches que nous. Les gars, ce sont tous des amis, des proches, des membres de la famille. On se voit l’hiver, on s’entraine. Je suis très fier de faire partie de cette équipe.»

Déjà très complète, la formation des Braves a aussi ajouté au groupe le lanceur américain Matt Marsh, ainsi les joueurs Rémi Lévesque et Alexandre Laflamme de La Pocatière, trois athlètes qui amèneront beaucoup de positif à leur façon. «Matt, c’était l’un de mes meilleurs coéquipiers avec les Capitales de Québec, un gars avec qui je m’entendais super bien. Il va amener beaucoup de plaisir dans le groupe et je suis certain qu’il va bien s’intégrer», a souligné Paradis-Giroux.

«Rémi faisait partie des deux gars qui nous intéressaient le plus à La Pocatière. On est sûrs et certains qu’il va s’incruster de la bonne façon. C’est un gars d’équipe, une très bonne personne, qui va aider les jeunes et leur permettre de se développer. Ils vont avoir du temps de jeu et ils vont profiter de son expérience», a de son côté commenté André Dubé, président d’un conseil d’administration renouvelé et impliqué.

M. Dubé a souligné être très fier du produit que le club offrira à nouveau sur le terrain cette saison. «Nous aurons une équipe compétitive, peu importe l’adversaire, et ce, autant lors de nos matchs à domicile que sur la route. Environ 90 % de nos joueurs proviennent ou résident au Témiscouata et nous en sommes fiers», a-t-il dit, souhaitant que les matchs locaux représentent «un événement incontournable» pendant l’été. «Nous aurons quelques surprises pour les partisans», a-t-il aussi promis.

RIVALITÉS

Chose certaine, la saison régulière de 20 matchs s’annonce intéressante pour ce groupe aux ambitions bien établies. Le retour de l’équipe d’Edmundston est intéressant pour la région, et les matchs contre les champions louperivois de la dernière saison seront attendus d’un côté comme de l’autre. Avec le retour en force du CIEL-FM – qui compte en plus sur plusieurs anciens joueurs de Trois-Pistoles – une certaine rivalité sera à surveiller entre les deux formations.

«Au cours des dernières années, Trois-Pistoles était une puissance. C’était nos rivaux, il y avait une très grande compétition et donc de l’animosité parfois sur le terrain. Maintenant, on s’attend à ce que ce soit la même chose avec Rivière-du-Loup. Ils ont de bons joueurs, de très bons jeunes joueurs. Ils ont aussi ajouté des gars de Trois-Pistoles, alors c’est certain qu’il va y avoir une rivalité entre les deux équipes», a confirmé Dany Paradis-Giroux.

«L’an dernier, on a perdu le dernier match parce qu’on a mal joué et qu’on n’a pas saisi nos opportunités de marquer. Ce n’est pas parce qu’on avait la moins bonne équipe. Cette saison, on va essayer de leur prouver qui forment la meilleure équipe», a-t-il ajouté, mettant la table au premier affrontement.

Les Braves lanceront leur saison ce samedi 21 mai à 19 h 30 au Parc des Braves, secteur Cabano, à Témiscouata-sur-le-Lac. Le Shaker de Rimouski sera en visite et le nouveau venu, Matt Marsh, sera au monticule pour quelques dizaines de lancers.