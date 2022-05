Haley et Dubé de retour : les 3L misent sur la stabilité 

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé, ce jeudi 19 mai, qu’elle allait entamer la prochaine saison avec le même état-major : Éric Haley au poste d’entraineur-chef et Fabien Dubé comme directeur général et entraineur-adjoint. Le duo, reconduit dans ses fonctions, est enthousiaste de poursuivre le travail amorcé pour permettre à l’équipe d’atteindre un autre niveau.

Les 3L ont fait cette annonce par la voie d’un communiqué diffusé en fin de journée. Depuis l’élimination rapide en première ronde des séries contre les champions, l’Assurancia de Thetford Mines, l’organisation n’avait pas encore fait part publiquement de sa vision pour la suite des choses.

«C'est un honneur d'être de retour avec l'organisation et de continuer avec le groupe en place. Nous avons un bon mélange de recrues et de vétérans et nous sommes déjà au travail afin d'avoir une équipe qui sera en mesure de bien se positionner au classement. J'adore la ville de Rivière-du-Loup et je suis heureux d'être de retour pour une deuxième saison», a partagé Éric Haley.

«Je suis très heureux de recevoir un vote de confiance de l'organisation. Je veux amener un vent de fraîcheur à l'équipe avec ma vision. Je suis conscient que le défi est grand vu la position où nous sommes. Le travail est amorcé pour passer à un autre niveau dans notre transition. Ce sera un plaisir de travailler conjointement avec l'organisation et Éric encore une fois», a de son côté déclaré Fabien Dubé.

Les 3L de Rivière-du-Loup ont également annoncé l’embauche de Bruno Saindon. Engagé à temps plein, M. Saindon assurera le rôle de responsable des ventes. Il aura aussi différents mandats de visibilité et de promotion pour se rapprocher des partisans et leur offrir une meilleure expérience aux matchs.

La direction de l’équipe a aussi tenu à remercier ses partenaires financiers, sans qui le hockey ne serait pas possible, les «précieux» partisans, les bénévoles et les employés de soutien.

D’ici la prochaine saison, l’équipe s’affaire à préparer le repêchage d’expansion qui aura lieu le 6 juin prochain, puis le repêchage universel du 18 juin qui se tiendra à Thetford-Mines, au lendemain de l’assemblée générale annuelle de la LNAH.