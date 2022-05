Treize Albatros ciblés par la Centrale de soutien au recrutement 

La Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a publié sa liste finale en vue de la prochaine séance de repêchage. Au total, 13 athlètes de la Structure intégrée des Albatros du Bas-Saint-Laurent voient leur nom y apparaître. Celui de quatre joueurs M18 AAA se retrouve notamment dans le top 50.

L’attaquant Maxim Massé et le défenseur Anthony Paré sont les meilleurs espoirs de la structure intégrée avec une cote A. Ils se retrouvent respectivement aux 14e et 22e rangs du classement de la CSR. Le gardien Émile Beaunoyer et l’attaquant Mathys Dubé ont de leur côté obtenu une cote B, étant répertoriés aux 39e et 45e rangs.

La Centrale de soutien au recrutement estime ensuite que les attaquants Jacob Beaulieu et Noah Larochelle (cote C) seront repêchés entre les rondes 6 à 8, tandis que le gardien George Foti, de l’équipe M17 Espoir, pourrait entendre son nom être prononcé entre les rondes 9 à 12.

Gabriel-Alexis Bisson (M18 AAA), Tommy Bouchard (M18 AAA), Alexis Boudreau (M17 Espoir), Thomas Gagné (M17 Espoir), Henry Ouellet (M17 Espoir) et Julien Roy sont les autres espoirs de la structure. Ils pourraient être repêchés à parti de la ronde 13, croient les recruteurs de la CSR.

Au total, neuf joueurs des Albatros M18 AAA et quatre joueurs de la formation M17 Espoir ont attiré le regard des professionnels du recrutement.