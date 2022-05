Lancement d’une 44e saison dans la Ligue de baseball Puribec 

Après deux départs repoussés en 2020 et 2021, les dirigeants de la Ligue de baseball Puribec ont récemment annoncé le lancement de la 44e saison. Les activités s’amorceront, comme le veut la tradition, lors de la longue fin de semaine de la Fête des Patriotes avec un duel entre les champions en titre, le Ciel FM de Rivière-du-Loup, et le Bérubé GM de Trois-Pistoles le 20 mai.

La saison régulière sera de 20 rencontres, puis s’amorceront les séries éliminatoires. Les amateurs de baseball du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et du Nouveau-Brunswick pourront vivre la frénésie d’un calendrier complet avec sept formations qui se feront la lutte pour les grands honneurs.

Rimouski, Trois-Pistoles, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Montmagny et Grand-Sault sont de nouveau représentées, sans oublier le retour d’Edmundston après deux ans d’absence.

«Cette année, c’est un soulagement de commencer aux bonnes dates, avec les bons règlements et les arbitres aux bons endroits sur le terrain, a confié le président de la ligue, Denis Bérubé. C’est une grande joie aussi de lancer le «playball» avec du vrai bon vieux baseball, dans la formule habituelle.»

M. Bérubé rappelle que les dirigeants ont fait des pieds et des mains pour tenir une saison malgré la pandémie. Ceux-ci estiment que ce fût mission accomplie alors que le championnat des séries éliminatoires s’est décidé au 7e match de la finale et en prolongation par surcroît. La qualité du jeu et des parties a élevé la ligue parmi les meilleures de la province.

Le président estime que le calibre sera tout au fort, sinon plus, cette saison. «On s’attend à un niveau de jeu très relevé et une grande parité également. Ces quatre dernières saisons, ce sont quatre équipes différentes qui ont remporté le championnat. Cette saison, on s’attend qu’Edmundston et Grand-Sault font faire la lutte aux équipes du KRTB, comme Rimouski qui s’est beaucoup améliorée», a-t-il partagé.

«En ce moment, Rivière-du-Loup est champion en titre. De bonnes équipes vont suivre, mais je pense que ce sera difficile de les déplacer. Ils ont une très bonne formation et ils ont fait des ajouts majeurs. Pour l’instant, ils sont champions et on aura doit à une féroce compétition.»

L’EXPÉRIENCE DU PARTISAN

Depuis quelques années, la Ligue de baseball Puribec a fait un important virage technologique afin de se rapprocher des nombreux amateurs de baseball. Malgré certains ajustements l’an dernier, l’adhésion à la plateforme IScore a permis aux amateurs de suivre tous les matchs en direct gratuitement sur leur téléphone intelligent ou leur tablette.

«Nous voulons améliorer encore cette année l’expérience partisan. Donc nous continuons avec les matchs en ligne et une plus grande présence sur les médias sociaux. Si ça peut amener plus de partisans à suivre leur équipe sur le Web, ce sera super. On pense vraiment que c’est un plus», souligne Denis Bérubé.

Notons aussi que chaque organisation de la ligue aura la mission d’organiser une journée pour le baseball mineur, cette saison. Que ce soit un mini camp d’entrainement ou une activité sous forme d’ateliers, l’objectif est d’avoir du plaisir à jouer au baseball.

«La relève, c’est très très important. C’est le futur des ligues senior. Chaque équipe aura sa journée. Elles vont faire ça à leur façon. C’est bon pour le baseball mineur, pour la visibilité de la ligue et c’est important pour le commanditaire.»

La Ligue de baseball Puribec est la plus vieille ligue de baseball senior au Québec. «Une belle fierté», estime Denis Bérubé, pour le Bas-Saint-Laurent et les autres régions qui se sont greffées au fil du temps.

Le match d’ouverture entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles aura lieu le 20 mai, à 19 h 30, à Rivière-du-Loup. Le lendemain, le Bérubé GM accueillera la formation de Montmagny à 13 h 35 au Stade Paul-Émile-Dubé, alors que les Braves Batitech lanceront leur saison contre le Shaker de Rimouski, à 19 h 30, au parc des Braves.