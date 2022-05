Dave Voyer et Simon Rousseau avec le CIEL-FM

Après avoir obtenu leur libération de leur équipe d’origine, le Bérubé GM de Trois-Pistoles, Dave Voyer et Simon Rousseau se sont entendus avec les dirigeants de Rivière-du-Loup. Les deux vétérans évolueront avec le CIEL-FM cette saison, a confirmé l’organisation ce vendredi 13 mai.

«Nous sommes très heureux d’accueillir deux autres gagnants dans notre formation. L’objectif est de compétitionner tout au long de la saison régulière et d’être prêt à défendre notre titre dans les séries éliminatoires. En ce sens, ces deux joueurs de talent viennent ajouter beaucoup de profondeur à l’équipe», affirme le directeur général, Louis Deschênes.

Dave Voyer et Simon Rousseau ont collectionné les titres de champions des séries dans leur carrière. Ils sont reconnus pour performer dans les moments importants. L’an dernier, la saison s’est terminée sur une mauvaise note pour les deux porte-couleurs de Trois-Pistoles. Cette année, ils souhaitent tourner la page sur ces événements et faire ce qu’ils aiment le plus, jouer au baseball.

Rappelons que la saison régulière du CIEL-FM débutera le 20 mai prochain à Rivière-du-Loup. D’autres annonces sont à venir dans les prochains jours.