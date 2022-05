Plusieurs joueurs du KRTB avec les Riverains AAA

Le camp d’entrainement étant complété, les Riverains du Bas-Saint-Laurent ont présenté l’équipe 2022 qui compétitionnera au niveau midget AAA au cours des prochaines semaines. On y retrouve à nouveau plusieurs joueurs du KRTB.

Sur les terrains de balle du Québec, la formation du Bas-Saint-Laurent alignera 10 joueurs des régions rapprochées, soit Raphaël Ouellet et Jacob Beaulieu de La Pocatière, Charles-Étienne Lemelin, Isaac Hénault et Jimmy Daigle de St-Pascal, Alexis Lapointe de Rivière-du-Loup, Alexis Pelletier et Nolan Chamberland de Squatec, Vincent Roussel de Saint-Arsène et Luca Morin de Saint-Antonin.

L’équipe sera complétée par Zachary Morin de Grand-Sault (N.-B.), Zachary D’astous (St-Eugène-de-Ladrière), Vincent Léveillé et Étienne Bélanger de Lévis, Thomas Loubier de la Beauce et Justin Lacroix de Québec.