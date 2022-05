Moto trial : le championnat québécois s’amorcera à Notre-Dame-du-Portage

Pour une 39e année, Notre-Dame-du-Portage sera l'hôte d'une compétition de moto trial. Les deux premières tranches du championnat québécois s'y dérouleront les 21 et 22 mai sur le site habituel du 260, rang 2.

Une quarantaine de trialistes de partout au Québec se donneront rendez-vous pour cette nouvelle saison. Ils se réuniront le samedi, entre midi et 16 h, ainsi que dimanche, entre 11 h et 15 h. Les spectateurs qui souhaitent assister aux compétitions et découvrir le moto trial sont les bienvenus.

Félix Fortin-Bélanger, de Notre-Dame-du-Portage, est le champion en titre au Québec. La saison dernière, il a devancé son frère Michel qui a auparavant connu un règne de sept championnats consécutifs.