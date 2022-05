Adora Seni parmi les meilleures espoirs au pays 

Une patineuse de vitesse originaire d’Auclair, Adora Seni, fait partie des meilleurs espoirs en patinage de vitesse courte piste au Canada. L’athlète, formée au sein du sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, a été sélectionnée su l’équipe nationale NextGen de Patinage Canada en vue de la prochaine saison en 2022-2023.

L’équipe NextGen rassemble les patineurs et patineuses en pleine ascension sur la scène canadienne. Ils peuvent être sélectionnés pour concourir dans différentes compétitions à l’échelle internationale, qu’il s’agisse de compétitions NextGen, de Coupes du monde ou de Championnats du monde.

Sur le programme national, elle s’entrainera sous la supervision d’entraîneurs de haut niveau. Elle aura aussi accès à des équipes de soutien intégrées et de spécialistes en science du sport, en exercice et en médecine qui s’assureront qu’elle soit en santé, en bonne forme et mentalement prête à livrer un niveau de performance optimal.

Dans les dernières années, Adora Seni a fait sa marque sur la scène provinciale. En 2019, aux Jeux du Québec, elle avait été nommée porte-drapeau pour la cérémonie de clôture pour la délégation de l’Est-du-Québec, après avoir récolté quatre médailles.

Plus récemment, une 6e position chez les juniors au cumulatif de deux distances lors de la Coupe Canada lui a permis de faire sa place parmi les meilleures espoirs au pays.

Après avoir quitté le Sport-études de l’ESRDL, Adora Seni s’est entraînée deux ans au club de patinage de vitesse de Montréal Ahuntsic. Elle vient maintenant de terminer sa première année au Centre régional canadien d’entraînement.