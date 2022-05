Gabriel Dumont nommé «MVP» à Syracuse 

L’excellente saison du vétéran Gabriel Dumont a été reconnue au sein de son équipe du Crunch de Syracuse. Le natif de Dégelis a récolté trois des huit honneurs octroyés par l’organisation au terme de la saison, dont le plus prestigieux : celui de «joueur le plus utile à son équipe».

Gabriel Dumont a également obtenu les trophées récompensant «le meilleur attaquant de puissance» et le «joueur qui a déployé le plus de cœur» au cours de la saison.

Reconnu pour son leadership et son rôle auprès des jeunes joueurs de l’organisation, Dumont a connu la meilleure saison offensive de sa carrière en 2021-2022. À 31 ans, l’athlète a récolté 30 buts et 32 mentions d’aide pour 62 points en 75 matchs. Seul Alex Barré-Boulet a fait mieux avec 63 points.

«Nous avons une jeune équipe, de jeunes joueurs et [Gabriel] dit toujours les bonnes choses dans la chambre. C’est énorme pour le groupe. Il est notre capitaine et il a été notre cœur et notre âme cette saison», a partagé l’entraineur-chef Benoit Groulx dans une récente vidéo partagée par l’équipe.