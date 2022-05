Ballon sur glace : 7 médailles d’or pour le Témiscouata au Championnat provincial

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai dernier se tenait le Championnat provincial de ballon sur glace à Victoriaville et à Warwick. Les représentants et représentantes du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata ont dominé ce rendez-vous, récoltant 7 médailles d’or et 1 médailles d’argent.

Tout d’abord, dans la catégorie M10 (10 ans et moins), le Blitz du Témiscouata l’a emporté au compte de 4 à 2 face à l’Amigo du Centre-du-Québec pour terminer sur la première marche du podium. Dans le M12 féminin, les T-Miss ont gagné 3 à 0 contre l’Amigo lors de la finale. Puis, le Blitz M12 masculin a aussi vaincu l’Amigo au compte de 3 à 1 lors de l’ultime match pour décrocher l’or.

Lors de la finale de la catégorie M14 féminin, la formation T-Miss a gagné 1 à 0 face aux Stars d’Opitciwan en Mauricie dans une rencontre chaudement disputée qui s’est terminée en 2e période de prolongation. Ensuite, le Blitz M14 masculin a terminé sur la première marche du podium en défaisant le Dynamite de Lanaudière au compte de 5 à 1.

Toujours chez les gars, dans le M16, le Blitz a vaincu l’Amigo du Centre-du-Québec par la marque de 8 à 0 lors de la finale. Le Blitz M19 masculin a également gagné l’or en infligeant un revers de 3 à 1 au Frost de Chaudière-Appalaches.

Ces 7 formations du BSG mineur du Témiscouata ont obtenu une fiche cumulative de 24 victoires et aucune défaite lors de ce Championnat provincial.

Par ailleurs, dans la catégorie M19 féminin, la formation T-Miss a terminé au 1er rang en ronde préliminaire. Elle s’est toutefois inclinée en finale par un pointage de 3 à 1 face au Blizzard de l’Estrie pour obtenir la médaille d’argent. Cette équipe du Témiscouata n’obtient donc pas dès maintenant son laissez-passer pour le prochain Championnat canadien juvénile en 2023 en Saskatchewan.

«Il y a beaucoup d’effort et de travail de la part des joueurs et du personnel d’encadrement dans l’obtention de ces 8 médailles. La fin de la saison 2022 vient clore 2 années plus difficiles, mais les prochaines saisons s’annoncent très prometteuses», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.

Notons que plus de 100 jeunes, dont la moitié sont membres du programme sportif de ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano, défendaient les couleurs de l’organisation lors de cette compétition.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 18 années. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.