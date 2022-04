Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata bien représenté au championnat provincial

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai prochain se tiendra le Championnat provincial de ballon sur glace à Victoriaville et à Warwick. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participera à ce championnat alors que 8 équipes défendront les couleurs de l’organisation soit dans les catégories M10, M12 féminin, M12 masculin, M14 féminin, M14 masculin, M16 masculin, M19 féminin et M19 masculin.

C’est ainsi plus de 100 jeunes qui représenteront le BSG mineur du Témiscouata lors de cette compétition provinciale qui mettra fin à la saison. Mentionnons également que 51 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano participeront à cet événement.



En plus de pouvoir se mesurer aux meilleures équipes du Québec, ce championnat provincial va revêtir un caractère spécial pour les représentants du BSG mineur du Témiscouata alors que la dernière édition de cette compétition remonte à 2019. De plus, l’équipe féminine T-Miss M19 aura un très bon défi sur les bras alors qu’elle devra décrocher la médaille d’or dans sa catégorie pour obtenir un laissez-passer pour le prochain Championnat canadien juvénile en Saskatchewan en 2023.



«La même fin de semaine, apporter, à 350 kilomètres de la maison, dans 2 arénas différents, plus de 100 jeunes apporte son lot de défis sportifs et logistiques. Malgré les embuches que cela peut représenter, notre organisation est très heureuse et très fière de permettre à autant de jeunes de participer à un Championnat provincial, et ce, dans un contexte où la pratique du sport dans les derniers mois a été plus difficile», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.