Olivier Hamel est champion provincial scolaire de badminton 

Olivier Hamel, élève-athlète inscrit à la concentration Badminton-études du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, se signale de plus en plus comme une vedette montante de cette discipline dans le réseau scolaire québécois. Lors du championnat provincial scolaire de badminton présenté à Pierrefonds le week-end dernier, il a remporté le titre en simple masculin cadet.

Olivier Hamel accumule les médailles dans les réseaux scolaire et civil depuis quelques années. Il représente d’ailleurs un des plus beaux espoirs de la région dans la discipline du badminton.

Sa performance, associée à celles de Béatrice Proulx (médaille d’argent) en simple féminin cadet et du duo Justin D’Auteuil/Renaud Pelletier (médaille d’argent) en double masculin cadet, a permis à la délégation de l’Est-du-Québec de remporter le championnat provincial cadet.

La région de l’Est-du-Québec comptait 24 représentant.e.s, dont huit du Collège Notre-Dame, chez les benjamins, cadets et juvéniles. Avec un cumulatif de 127 points, elle s’est positionnée au deuxième rang du classement général «toutes catégories» parmi les 14 délégations participant au championnat provincial, derrière la région hôtesse de Lac-Saint-Louis (137 points).

Une tradition d’excellence depuis près de 50 ans

Fort d’une solide tradition d’excellence en badminton remontant au milieu des années 1970 sur les scènes locale, régionale et provinciale, le Collège Notre-Dame offre, depuis 2017, une concentration Badminton-études.

Le directeur général du Collège, Guy April, qui a été lui-même compétiteur puis entraîneur aux niveaux scolaire, universitaire, national et lors de tournois internationaux, rappelle que le programme de badminton a été mis sur pied en 1976 par Jacques Haché, un enseignant passionné et dévoué.

«Avec persévérance, Jacques Haché a instauré une tradition qui se perpétue encore aujourd’hui. Nous ne comptons plus le nombre de champions scolaires, collégiaux, universitaires, québécois et canadiens issus de notre programme scolaire de badminton. N’eut été de la conviction de ce précurseur qui ne ménageait pas ses heures, nous n’en serions pas là. Maintenant, c’est la même passion qui anime tous les intervenants impliqués dans nos différents programmes», a-t-il partagé.

Les élèves-athlètes de la concentration Badminton-études bénéficient d’un encadrement hebdomadaire de sept heures, constitué de pratiques sur plateau, d’ateliers sur la nutrition, de séances d’entraînement en gymnase et de visionnements stratégiques et tactiques sur vidéo.