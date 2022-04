Belles performances de trois Arabesques aux Provinciaux Star

Les trois représentantes du club de patinage artistique les Arabesques de Rivière-du-Loup qui participaient la fin de semaine du 23 avril aux Championnats provinciaux Star ont vécu de belles expériences inoubliables.

Élyse Charest, qui s’était qualifiée dans la catégorie Star 8, a notamment connu une grande compétition en terminant au 5e rang grâce à une performance record de 30,60 points. Il s’agit d’un impressionnant résultat pour l’athlète qui était opposée à des adversaires de haut calibre.

De leur côté, Marie-Soleil St-Laurent (Star 10) et Andréanne Lévesque (Star 8) ont proposé de beaux programmes et ont accumulé beaucoup d’expérience en prenant les 21e et 34e places de leur groupe respectif comptant une quarantaine de patineuses.