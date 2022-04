Les Arabesques nombreuses à la dernière compétition régionale 

Les patineuses artistiques de Rivière-du-Loup ont participé en grand nombre le week-end dernier à la compétition Invitation Donald Chiasson de La Pocatière.

En Star 1, Victoria Dubillard a rapporté un ruban argent. En Star 2, Coralie Paré a obtenu un ruban or, Victoria Dubillard, Marilou Charest, Sophie Ouellet, Lauraly Tremblay, Mélody Tremblay, Rose Bélanger et Delphine Bélanger ont ramené un ruban argent et Livia Murray un ruban bronze.

En Star 3, Léa-Rose Bastille et Chloée Castonguay se sont méritées un ruban or, Mahély Vallée et Daphnée Paré un ruban argent et Lilou Caron un ruban bronze.

Chez les Star 4 (13 ans et moins), Florence Blier a pris le 6e rang et chez les Star 5 (13 ans et plus), Maude Malenfant a terminé 8e, Jana Doré 9e et Emmy Dumont 11e dans leurs groupes respectifs.

Dans la catégorie Star 6, Annabelle Dubé a pris le 6e rang. En Star 7, Andréanne Lévesque a remporté une médaille d’or, Élyse Charest a pris le 10e rang et Annabelle Dubé le 13e rang. Dans la catégorie Star 8, Andréanne Lévesque s’est méritée l’argent et Élyse Charest le 4e rang. En Star 9 et Star 10, Marie-Soleil a remporté une médaille de bronze et une médaille d’argent.

Finalement, dans la catégorie compétitive pré-novice, Mélodie Gagnon a terminé 5e au programme court et 5e au programme long.

La fin de semaine prochaine, trois patineuses participent aux Championnats provinciaux Star à Lévis pour terminer la saison, soit Élyse Charest, Andréanne Lévesque et Marie-Soleil St-Laurent.

Sur la photo, 1re rangée devant : Mélody Tremblay et Lilou Caron. 2e rangée : Victoria Dubillard, Coralie Paré, Marilou Charest, Daphnée Paré, Lauraly Tremblay. 3e rangée : Jana Doré, Mélodie Gagnon, Sophie Ouellet, Livia Murray, Élyse Charest, Florence Blier. 4e rangée : Delphine Bélanger, Andréanne Lévesque, Marie-Soleil St-Laurent, Maude Malenfant et Chloée Castonguay. Absentes : Léa-Rose Bastille, Mahély Vallée, Emmy Dumont et Annabelle Dubé.