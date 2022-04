Hockey collégial : des athlètes développés au KRTB s’illustrent

L’équipe masculine de hockey des Pionniers du Cégep de Rimouski a remporté le premier championnat son histoire, cette fin de semaine, au terme des séries éliminatoire de la division 2 du RSEQ. Plusieurs joueurs qui ont évolué au KRTB ont d’ailleurs participé à cette victoire collective.

D’anciens Albatros du Collège Notre-Dame, des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et des Pumas du Fleuve-et-des-Lacs ont uni leurs forces pour mener leur nouvelle équipe au sommet.

Après un parcours parfait de trois victoires et aucune défaite en matchs préliminaires, les Pionniers ont finalement vaincu les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon lors du match ultime.

Les représentants du Bas-Saint-Laurent tiraient d’ailleurs par deux buts après 20 minutes de jeu. Résilients, ils sont revenus de l’arrière au 2e engagement pour finalement l’emporter 3 à 2 en prolongation.

Les joueurs ayant évolué au KRTB ces dernières années sont : Thomas-Loïc Horth (Albatros - Midget AAA), Nicholas Egan Dionne (Albatros - Midget AAA), Pierre-Alexandre Boulet (Albatros - Midget AAA), Jérémy D’Astous (Albatros - Midget Espoir), Émile Saindon (Albatros - Midget Espoir), Samuel Gagnon (Albatros - Midget Espoir) et Anthony Boudreau (Midget Espoir et Sphinx), Nathan Gagnon (Sphinx), Emmanuel St-Laurent (Sphinx), Émile Arsenault (Sphinx) et Gabriel LaHaye (Pumas).

Soulignons que Jérémy D’Astous a terminé au 1er rang des marqueurs de son équipe avec 46 points, dont 28 buts, en 22 parties.