La Ligue de balle molle féminine de Saint-Ludger débute sa période de recrutement

La Ligue de balle molle féminine de Saint-Ludger, à Rivière-du-Loup, est à la recherche de nouvelles joueuses de 14 ans et plus en prévision de la saison de balle molle féminine participation 2022 qui débutera en juin.

Cet organisme à but non lucratif est présent depuis une trentaine d’années à Rivière-du-Loup. La période de recrutement qui se terminera vers la mi-mai permettra de compléter les quatre équipes de la ligue et d’y ajouter de nouvelles joueuses.

Les parties ont lieu les lundis soirs à 19 h 15 ou 21 h au terrain de baseball du quartier Saint-Ludger situé sur la rue Alfred-Fortin à Rivière-du-Loup. Le cout d’inscription variera entre 50 $ et 70 $. Pour obtenir plus d’informations, il est possible de joindre la responsable Céline Désilets au 418-862-0825 ou au 418-894-3503.