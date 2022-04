Laurie Laplante s'illustre aux Gants de bronze

Trois athlètes de l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont participé à la compétition des Gants de bronze à Victoriaville, les 15, 16 et 17 avril. Laurie Laplante, Donovan Lavoie-Dion et William Dubé ont livré de brillantes performances.

C'est après deux longues années d'attente – et deux annulations des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup – que Laurie Laplante a enfin pu renouer avec la compétition. Elle affrontait Tayana Landry, une pugiliste du club de boxe Three Headed Beast de Sherbrooke, une adversaire puissante et redoutable.

Après un échange difficile dans le premier round, Laurie, intelligente et bonne tacticienne, s'est rapidement ajustée pour réussir finalement à dominer les trois rounds et remporter une décision unanime. Un combat épuisant au cours duquel elle a montré énormément de discipline et de détermination.

Désormais championne provinciale chez les moins de 5 combats, elle a énormément d'avenir dans ce sport.

Donovan Lavoie-Dion et William Dubé, n'ayant pas encore l'âge de participer aux combats officiels (7 et 9 ans), ont participé à un tournoi "funboxe", où les coups à la tête sont interdits. Ils ont tous les deux impressionné par leurs qualités techniques, tactiques et athlétiques.

Ils ont pu disputer trois affrontements chacun, dont deux dans la même journée. Plusieurs entraineurs sur place ont reconnu que les jeunes pugilistes ont un excellent niveau pour leur âge.