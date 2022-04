Le Blitz du Témiscouata médaillé d’or aux Championnats canadiens

Le Blitz du Témiscouata a remporté le 16 avril une médaille d’or aux Championnats canadiens de ballon sur glace des moins de 19 ans disputés en Ontario, grâce à une victoire de 3 à 0 en finale contre les Warriors de Cornwall, l’équipe hôte de ce tournoi.

Malgré un calendrier difficile, le Blitz a réussi à remporter 7 victoires, restant ainsi invaincue. L'équipe masculine témiscouataine a d’ailleurs accordé un maigre total de seulement deux buts pendant toute la semaine. Cette première place au Championnat canadien est le meilleur résultat chez les garçons dans l’histoire du BSG mineur du Témiscouata. Avec cette médaille d’or, le Blitz obtient automatiquement un laissez-passer pour défendre son titre aux prochains Championnats canadiens à Saskatoon en Saskatchewan en 2023.

Cette équipe représentait le Québec lors de cette compétition nationale. Cette équipe est formée de William Dion, Luka Rioux, Philippe Dupuis, Thomas Pouliot Lacroix, Jeremy Plourde Dubuc, Elyot Deschamps, Zachary Boucher, Cédric Blais, Alexandre Bossé, Cédric Marquis, Jean-François Poirier, Jérémy Pilon, William Lévesque, Zachary Dion, Vincent Durant, Samuel Belzile, Mavrick Denis, Charles-Antoine Cloutier, Mathis Duguay et Philippe Caron. Elle est pilotée par l’entraineur Maxime Dugas.

À noter que Cédric Blais et Zachary Dion se sont respectivement classés aux 4e et 5e rangs des meilleurs pointeurs du tournoi, avec 7 points chacun. Le gardien William Dion s'est quant à lui illustré pour le Blitz, avec le record de blanchissages et du nombre de victoires de ce tournoi.

Du côté des femmes, l’équipe T-Miss du Témiscouata a terminé au 5e rang du classement général des Championnats canadiens. Elle est formée des joueuses Eve Marie Ouellet, Charlotte Dumais, Ariane Malenfant, Dahlia Morin Chouinard, Britanny Plourde Dubuc, Marilou Bossé, Laurie Anna Briand, Anne Sophie Boucher, Laurence Lang, Zoé Brian, Rose Marie Royer, Juliane Deschamps, Maude Bérubé, Camille Blais, Mélina Leblond, Marie-Ely Lepage, Emilie Dubé, Laurence Dumont, Laurie Sirois et Eva Rose Pedneault Rioux.

«Je suis extrêmement fier de mes gars qui étaient en mission toute la semaine, qui ont accepté leur rôle et qui ont appliqué le plan de match à la lettre! Les filles ont également montré beaucoup de résilience, car après avoir connu deux défaites lors de la première journée, elles n’ont plus perdu par la suite. J’ai également une pensée pour mes élèves actuels et anciens du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano qui ont continué à redoubler d’efforts lors des entraînements sur et hors glace malgré les deux ans de pandémie, et ce, même si la lumière au bout du tunnel n’était pas toujours visible», conclut l’entraîneur en chef des équipes, Maxime Dugas.

Rappelons que les filles T-Miss avaient terminé au 2e rang à Rivière-du-Loup lors des derniers Championnats canadiens en 2019, après avoir gagné l’or l’année précédente.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 18 ans. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.